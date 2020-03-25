المصابون ال 5 بالكورونا في الموصل بصحة جيدة ولدينا 36 ملامس لهم بالحجر

( المستقلة)….اكد محافظ نينوى نجم الجبوري، ان المصابين الخمسة بفايروس كورونا حالتهم الصحية جيدة، فيما اشار الى ان هناك 36 من الملامسين للمصابين.

وقال الجبوري في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء ان “المصابين الخمسة بفايروس كورونا حالتهم الصحية جيدة وفي تحسن مستمر”، مبينا “لدينا 36 شخصا من الملامسين للمصابين في الحجر الصحي في مستشفى السلام “.

وأضاف ان “هؤلاء الملامسين لاتوجد عليهم اعراض اصابة حتى الان”، مشيرا الى “اننا قمنا بحجر 7 اشخاص كانوا قادمين من محافظات اخرى في وقت سابق للتأكد من سلامتهم”.( النهاية)