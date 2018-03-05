نيمار يغادر المستشفى ..صور

(المستقلة)..غادر البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جرمان مستشفى ماتر داي بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية غداة خضوعه لعملية جراحية لمعالجة كسر في القدم اليمنى ليبدأ مسيرة تعاف قد تمتد 3 أشهر.

وانتقل أغلى لاعب في العالم على متن مروحية سوداء اللون، من المستشفى في المدينة الواقعة في جنوب شرق البرازيل، إلى المطار حيث استقل طائرة خاصة إلى وجهة غير معروفة، يتوقع أن تكون مدينة مانغاراتيبا الساحلية حيث يمتلك فيلا فخمة.

وأظهرت لقطات عرضتها قناة “غلوبو نيوز” الواسعة الانتشار في البرازيل، النجم البالغ من العمر 26 عاما يسير مستخدما عكازين على أرض مطار بيلو هوريزونتي، من الطائرة المروحية إلى الطائرة الخاصة، برفقة والدته وشقيقته وصديقته الحميمة الممثلة برونا ماركيزيني.

وكان نيمار قد أجرى العملية الجراحية لمعالجة إصابة تعرض لها الأحد الماضي خلال مباراة في الدوري الفرنسي ضد مرسيليا.