نيللي كريم ترد على مقارنات “100 وش” مع “عصابة حمادة وتوتو”

(المستقلة)..حقق مسلسل “100 وش” بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، نجاحًا كبيرًا عند عرضه في موسم رمضان 2020، خاصة أنه يدور في إطار كوميدي عن عمليات نصب.

وكشفت نيللي كريم عن السبب وراء تقديمها عملا كوميديًا في شهر رمضان على غير المعتاد من الأعمال التي تقدمها، قائلة إنها تحب الكوميديا، خاصة أن شخصيتها الحقيقية بعيدة عن الدراما.

وقالت نيللي كريم، إنه كان لديها رغبة كبيرة في تقديم عمل فني كوميدي، به الكثير من المغامرات والجرأة، مشيرة إلى أنها فكرت في تقديم عمل “لايت” لذا وافقت على مسلسل “100 وش”، وفقا لتصريحاتها لـ”العربية”.

وعن المقارنات التي عقدها البعض بين مسلسل “100 وش” وفيلم “عصابة حمادة وتوتو” بطولة عادل إمام ولبلبة، أوضحت أن التيمة الخاصة بأفلام النصب معروفة واستخدمت من قبل في عدد من الأفلام والمسلسلات.

وأشارت نيللي كريم إلى أن تيمة النصب المعروفة ستظل تستخدم حتى إذا كانت الفكرة في صورة فردية كبطل واحد أو أكثر من بطل في العمل الفني، لذا فإن الأمور طبيعية.

وأكدت أنه لا يوجد أي تشابه من أي نوع، سواء من حيث الفكرة أو الأحداث أو الخطوط الدرامية بين المسلسل الرمضاني وأي عمل فني آخر.

وأكملت نيللي كريم: “هناك عدد من الأفلام والأعمال الأجنبية التي تحدثت عن النصب، وبالتأكيد هي غير مأخوذة من فيلم (عصابة حمادة وتوتو) أو أي عمل مصري”.

مسلسل “بـ100 وش” الذي تدور أحداثه بين عمليات نصب يقوم بها “عمر وسكر”، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته: نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد عبد العظيم وزينب غريب.