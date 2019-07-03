“نيكي ميناج” تثير جدلًا في السعودية

(المستقلة)..أعلنت الجهة الحكومية المنظمة لفعاليات جدة الترفيهية المقامة حاليًا في المدينة الساحلية، أن نجمة الغناء العالمية، نيكي ميناج، ستحيي حفلًا في المدينة في أول ظهور لها في السعودية وسط ردود فعل متباينة.

وقال حساب “موسم جدة” الرسمي على موقع “تويتر”، إن مغنية الراب الأمريكية، ستحل ضيفة على جمهورها في السعودية يوم 18 يوليو/تموز الحالي.

الحفلة كجزء من حفل أكبر لنجوم قناة “إم تي في” الأمريكية للموسيقى، على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من جدة.

وفور الإعلان عن مشاركة النجمة الأمريكية ميناج، اندلع جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حول مشاركتها في فعاليات موسم جدة والتي تتضمن فعاليات فنية وترفيهية متنوعة، بينها حفلات غنائية جماهيرية.

ويقول معارضو دعوة ميناج، إن ملابسها الفاضحة لا تلائم طبيعة المملكة المحافظة على حد قولهم، فيما ردَّ جمهورها إن”الحضور اختياري ولا يُجبر أحد عليه”، كما أن الفنانين والفنانات الذين يغنون في المملكة يراعون طبيعة البلد المحافظة.

وأصبحت السعودية قبلة فنية في وقت قصير، واستضافت خلال العامين الماضيين كبار نجوم الفن والترفيه، مثل الموسيقار ياني، والمغنية ماريا كيري، بعد عقود من الانغلاق، وحظر إقامة الحفلات الغنائية.