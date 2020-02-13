نيكون تقدم كاميرا (D6) الرقمية الجديدة لتصوير الأحداث الرياضية

(المستقلة)..السرعة هي العامل الأساسي المميز لعالم الرياضة والتصوير الصحفي، ويتواكب هذا المفهوم مع إعلان نيكون الشرق الأوسط م.م.ح اليوم عن كاميرا D6 الجديدة التي تُعد علامة بارزة في تاريخ نيكون من خلال تقديم خاصية التركيز البؤري التلقائي الأكثر فاعليةً لالتقاط اللحظات المهمة والمميزة، وتوفير خيارات اتصال سريعة ومتعددة الاستخدامات حتى يتمكن المصورون من مشاركة صورهم عبر غرف الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي بنقرات بسيطة.

من خلال خاصية التركيز البؤري التلقائي(AF) بعدد 105 نقاط التي تستخدم مستشعرات متقاطعة في إطار نظام استشعار عالي الكثافة، والتسجيلات المتزامنة لصور “جيه بي إي جي” لكلتا الفتحتين، وإنتاج صور تنقل ألوان البشرة الطبيعية بأقصى درجات الوضوح لا شك أن هذه الكاميرا الفلاج شيب جاهزة لتنال إعجاب الجميع حتى أصحاب المتطلبات العالية المستوى في هذا المجال والأكثر صعوبة. عند التصوير في الأجواء ذات الأضواء المنخفضة والبيئات الصعبة في ظل إضاءة الملاعب المزعجة يمكن الاستفادة من الحساسية القياسية ISO 102400. ويمكن من خلال محرك التركيز البؤري التلقائي تتبُّع الأحداث عند تصوير المشاهد الصعبة التقليدية مثل وجود لقطات وأجسام متعددة في الإطار، مع التقاط الصور في ظل سرعة تصوير مستمر قصوى بمعدل 14 إطارًا في الثانية. تمكنك هذه الكاميرا الرائعة من الحفاظ على تدفق العمل بمرونة وانسيابية من خلال تحميل الصور ذات الأولوية مع إمكانيات نقل البيانات المتعددة الاستخدامات.

يقول ناريندرا مينون، المدير العام لشركة نيكون الشرق الأوسط م.م.ح بهذه المناسبة: “نود أن نقدم تجربة تصوير موثوقة وذات مصداقية، حتى في الظروف القاسية عندما تكون وتيرة العمل سريعة وصعبة. لا شك أن المهتمين بالأحداث الرياضية سيحبون مدى سرعة تفاعل نيكون D6 مع الحركات السريعة للرياضيين، وسيكون المصورون الصحفيون سعداء بإمكانية التقاط الصور دون تردد أو انقطاع أثناء اللحظات الحاسمة. تقدم كاميرا نيكون D6 الدقة، وقابلية التشغيل، والاتصال والإرسال في آن واحد؛ فهي لا تترك شيئًا للصدفة أبدًا”.

الخصائص الرئيسية لكاميرا نيكون D6

تجربة بَدَهِيَّة وبسيطة: لا تفوِّت إمكانية التقاط الصور في الوقت المناسب في ملاعب التنس أو حتى على منصات العرض. احصل على مزية التتبع الدقيق والتركيز الفعَّال على اللقطات التي تريد تصويرها دون تغيير الوضعية بفضل خاصية التركيز البؤري التلقائي (AF) بعدد 105 نقاط التي تُعد الأفضل على الإطلاق، والمستشعرات التقاطعية التي تتكامل في نظام استشعار عالي الكثافة لتقليل المساحات التي لا يغطيها التركيز البؤري التلقائي.

حتى في نمط التركيز البؤري التلقائي على المنطقة الديناميكية والتتبع الثلاثي الأبعاد يمكنك الحفاظ على التركيز وتتبع الأحداث بفضل محرك التركيز البؤري التلقائي الجديد مع أداء التتبع المعزز. يساعد محرك التركيز البؤري التلقائي على التتبع الدقيق للمنظر الذي تريد تصويره وإبقاءه دائمًا في إطار عدسة الكاميرا في ظل سرعة التصوير المستمر القصوى بمعدل 14 إطارًا في الثانية1 تقريبًا مع تتبع التركيز التلقائي/ التعريض التلقائي”AF/AE” الكامل.

عندما تتحرك الأجسام التي تريد تصويرها بطريقة متقطعة وسريعة يمكنك الاستفادة من خيار الزاوية العريضة‘Wide’ في نمط التركيز التلقائي الأحادي النقطةsingle-point AF ونمط التركيز البؤري التلقائي على المنطقة الديناميكية dynamic-area AF لتجنُّب التركيز على الخلفية مع الحفاظ على التركيز على الجسم الذي تريد تصويره. يمكن أيضًا تخصيص نقاط التركيز في خاصيةgroup-area AF في حين تسمح خاصية auto-area AF للمصور بتحديد نقطة بدء التركيز.

يمكنك الاستمتاع بالأداء الفائق للكاميرا في الكشف عن الأجسام وتتبُّعها، إلى جانب أولوية التركيز على عين2 الشخص الذي تريد تصويره عند استخدام خاصية التركيز البوري التلقائي auto-area AF أو التتبع الثلاثي الأبعاد، مع النظام المتطور للتعرف على المشهد من نيكون الذي يمثل مزيجًا مميزًا وقويًا من مستشعر RGB بمعدل 180 ألف بكسل لقياس معلومات ألوان المشهد وسطوعه، ومحرك معالج الصورة EXPEED 6، ومحرك التركيز البؤري التلقائي الجديد.

سواء كنا بصدد تصوير مسابقة شطرنج عالمية عالية المستوى أو مراقبة لحظة صمت، فإن أسوأ كوابيس المصورين الصحفيين يتمثل في مقاطعة مثل هذه اللحظات بسبب نقرة ذات صوت عالٍ. مع كاميرا نيكون D6 يمكن استخدام خاصية التصوير الصامت بكامل وحدات الميجابكسل المتوفرة بنمط العرض الحي للصور الفوتوغرافية في ظل سرعة التصوير المستمر بمعدل 10.5 إطارات في الثانية3 مع خاصية تتبع التعريض التلقائي (AE). بالنسبة للبيئات التي تكون فيها الكاميرا على حامل ثلاثي مع وجود إمكانية لحدوث ضبابية تلقائية فإن خاصيتي التصوير الفوتوغرافي الصامت بمرور الوقت أو بالفاصل الزمني تُعَدَّان من المزايا الرائعة التي أصبحت الآن في المتناول.

السرعة والقوة: بالنسبة للمصورين الفوتوغرافيين العاملين في هذا المجال، تُعد القدرة على العمل بكفاءة والنقل السريع للقطات المختارة أمرًا بالغ الأهمية؛ فالنقل السريع للصور يُعد من المتطلبات الأساسية لتسجيل اللحظات المهمة عندما يصل رياضي إلى خط النهاية محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا أو عند تسجيل هدف من ركلة ترجيح حاسمة. بالنظر لهذه المتطلبات المهمة تقدم نيكون D6 اتصالًا أسرع بنسبة 15% تقريبًا عبر شبكة محلية سلكية wired LAN بالإضافة إلى منفذ إيثرنت1000BASE-T المدمج الذي نال استحسانًا كبيرًا في كاميرا D5، ويعد الاتصال عبر الواي فاي المدمج وجهاز الإرسال اللاسلكي WT-6 خيارًا للشبكة المحلية اللاسلكية. يمكن للمصورين أيضًا إعطاء الأولوية للصور المهمة للتحميل ونقلها أولًا عبر الشبكة المحلية السلكية Wired LAN وWT-6/A/B/C. تم دعم الكاميرا أيضًا بتطبيق SnapBridge للمساعدة في جعل نقل ملفات الراو RAW إلى الأجهزة الذكية أكثر سهولةً وانسيابية.

يتم حفظ الإعدادات التي يتم استخدامها بصفة متكررة لتكون في المتناول وسهلة التشغيل بمجرد اللمس. يمكن تطبيق الإعدادات بسهولة بواسطة النقر، وتشمل الخيارات خيارَ إرسال ملف وخيار حماية ملف. من الخصائص الأخرى التي تعزز عمليات ما بعد التصوير خيار فتحة بطاقة التشغيل، وخيار تصفح الصور المسجلة في وقت واحد، وإعادة التشغيل الانتقائي، وإضافة التصنيفات. سيشعر الأشخاص الذين يتطلعون إلى العمل بسرعة وحذف الصور غير المطلوبة بالسعادة بسبب خاصية الحذف المتزامن التي تسمح بحذف صور متعددة في عملية واحدة.

ولزيادة انسيابية العمل أصبح التسجيل الفوري لصور “جيه بي إي جي” ممكنًا، ومن ثَمَّ يمكن الاحتفاظ بملفات جيه بي إي جي الكبيرة للغاية لتحريرها وكذلك تسجيل ملفات جيه بي إي جي الصغيرة أو المتوسطة لنقلها حسب الحاجة.

تكفل لك هذه الخصائص -لا سيما أثناء تصوير الفعاليات- انسيابية العمل ونقل الملفات إلى المحررين والعملاء بشكل أسرع وأريح.

جديرة بالاعتماد عليها: تُعد هذه الكاميرا الاحترافية هي الأفضل من بين جميع أنواع الكاميرات الأخرى؛ إذ يمكنها العمل في أي بيئة والتقاط الصور المطلوبة على أتم وجه. تتميز كاميرا D6 بسهولة الاستخدام المتكرر مقارنةً بكاميرا D5 مع وضعية مريحة للإمساك بالكاميرا، ولوحات تحكُّم مُحسَّنة ومُضيئة توجد في الجزء العلوي والخلفي من الكاميرا، هذا بالإضافة إلى خاصية مواءمة قفل Kensington لمنح تجربة تصوير لا يشوبها أي قلق، حيث تتيح لك الكاميرا التركيز على عملك كمصور احترافي. تحذو كاميراDSLR (كاميرا رقمية ذات عدسة أحادية عاكسة) الجديدة الرائدة من نيكون حذو الكاميرات السابقة من حيث تمتُّعها بأعلى مستويات المتانة المطلقة، ومقاومة الحرارة، وكذلك مقاومة الطقس السيئ والغبار.

من المفترض أن تكون الألوان مشرقة، وحادة، وواقعية. وبفضل الاستفادة من خوارزميات جديد مطورة مؤخرًا لتوازن اللون الأبيض التلقائي ومحرك معالجة الصور EXPEED 6 لإبراز لون البشرة بوضوح تتميز كاميرا D6 بالتقاط صور لا تلبي التوقعات فحسب بل تتجاوزها، كما يساعد EXPEED 6 في التخلُّص من التشويش حتى عند التصوير بدرجات آيزو ISO عالية، وتوفِّر معيار حدة متوسطة لضبط حدة الصورة بشكلٍ فعال، وتسمح بتعويض الانحراف حتى مع استخدام فتحات صغيرة للعدسات، وتتيح لك خيارات دعم التحكم في الصور بشكل إبداعي.

للحصول على رؤية واضحة ومريحة للعين تساعد عدسة الكاميرا الضوئية الجديدة في تكبير الصورة بنسبة 0.72 × تقريبًا مع تغطية الإطار بنسبة 100% تقريبًا. أصبح من الممكن إعداد تأثير البوكيه بسلاسة أكبر والتأكيد على المنطقة المراد التركيز عليها بسهولة وذلك بفضل استخدام شاشة التركيز Clear Matte B

لمواكبة قدرة الكاميرا على التقاط عدد هائل من الصور بشكلٍ متتابع وإبقاء المخزن المؤقت نظيفًا تدعم الكاميرا أيضًا استخدام بطاقة الذاكرة XQD وCFexpress وتشتمل على بطارية ذات عمرٍ افتراضي طويل وجديرة بالتعويل عليها.

تتميز الكاميرا بنظامها الإيكولوجي الشامل، ودعم البرامج، والدعم الاحترافي المقدم من مجموعة هائلة من عدسات NIKKOR F mount المتطابقة ذات أبعاد بؤرية وقيم فتحات مختلفة للعدسات، هذا فضلًا عن خدمات نيكون الاحترافية (NPS) المتاحة لمساعدة عملاء نيكون على الصعيدين العالمي والمحلي.

1 حسب العدسة وفتحة العدسة، وغيرها.

2 عند استخدام الضبط البؤري التلقائي لاكتشاف الطور phase-detection AF بواسطة وحدة التركيز البؤري التلقائي.

3 مع تتبع التعريض التلقائي AE والتركيز البؤري التلقائي الثابت.

المصدر: “ايتوس واير”