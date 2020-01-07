نيكون تطلق عدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 بخاصية تقليل الاهتزاز

(المستقلة).. اعلنت نيكون الشرق الأوسط وإفريقيا عن اطلاق عدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 مع خاصية تقليل الاهتزاز. مع تأسيس نظام تركيب العدسة Z mount وأحدث التقنيات البصرية، فإن الطول البؤري المرن 70-200 ملم مع بؤرة تركيز ساطعة 2.8 يقدمان دقة فائقة عبر كامل نطاق تقريب الصورة، حتى مع البؤرة القصوى.

وتعد عدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز ملائمة تمامًا للعديد من المواقف وتتيح إمكانية التقاط الصور النادرة، من تصوير المناظر الطبيعية بصفة عامة إلى التركيز على موضوعات بعينها. سواءً كنت تسعى لخوض مغامرة في زورق الكاياك أو أخذ صور لرياضات خطرة أو الحياة البرية أو المناظر الطبيعية، عليك التطلّع إلى استخدام هذه العدسة لأداء بصري رائع في الصور الثابتة ومقاطع الفيديو. مدعومة بنظام تركيب العدسة Z mount من نيكون، تُعد عدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز جزء من نطاق العدسات الأحادية التي أسفرت عن معايير جديدة لمبادئ التصميم والتحكم في الجودة والتي تعتبر أكثر صرامة حتى من معايير نيكون التقليدية.

وقال ناريندرا مينون، المدير العام لشركة نيكون الشرق الأوسط: “إن نظام تركيب العدسة Z mount من نيكون يركز في المقام الأول على إمكانية نقل المزج بين التكنولوجيا والإبداع إلى المستوى التالي للوصول إلى قدرات تصوير فائقة، فعدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز تؤثر تأثيرًا كبيرًا مع استخدام مع عدسة نيكون الأحادية الانكسارية الأصلية المُطورة حديثًا ذات الطول الموجي القصير والنظام متعدد التركيز البؤري المُحسنi. بإمكان مصوري الفوتوغرافيا ومقاطع الفيديو التطلّع الآن إلى دقة فائقة مع تقليل اهتزاز الألوان إلى الحد الأدنى، فكل هذا تقدمه عدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز.”

أداء فائق حتى في الضوء الخافت

تتمتع العدسة ببؤرة تركيز 2.8 ثابتة تتيح أداءً فائقًا لكل من الصور الثابتة والمقاطع المتحركة على حد سواء، فقد ابتكرت نيكون هذه العدسة عن طريق دمج عدة عدسات تتسم بخاصية تصحيح الانحراف اللوني مع التقنية الانكسارية الأصلية والمطورة ذات الطول الموجي القصير. بهذا تتميز العدسة بزجاج مخصص لتشتيت الضوء بفاعلية مع طول موجي أقصر من الأزرق، كما تحقق العدسة تعويض فائق الدقة للزيغ اللوني عن طريق التحكم في الضوء ذي الطول الموجي القصير الذي يصعب تعويضه، وعلاوةً على كل ذلك، العدسة مزودة بخاصية تقليل الاهتزاز الفائقة التي تكافئ سرعة غلق 5.5ii – وهي الفئة الأفضل في تاريخ عدسات نيكور.

كما أن العدسة مزودة بنظام متعدد بؤر التركيز1 وخاصية تعويض الزيغ اللوني بفاعلية عبر نطاق التصوير من المسافات القريبة إلى اللانهائية، مما يسهم في تقديم دقة عالية مع تقليل اهتزاز الألوان إلى الحد الأدنى في مقدمة ومؤخرة المستوى البؤري، كما يضمن النظام متعدد بؤر التركيز1 تقديم أداء تصوير فائق حتى على مسافة قصيرة.

البؤرة الكبيرة ونطاق بلوغ العدسة المُقربة يقدم جودة خيالية حتى في الضوء الخافت.

اقترب من قلب الحدث مع هذه العدسة المُقربة

بهذه العدسة الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز، يمكن للمصورين تعاطي موضوعات عبر أقصر3 مسافة تركيز بؤري تصل إلى 0.5 م في نهاية الزاوية العريضة و 1.0 م في نهاية العدسة المُقربة، فعلى الرغم من كونها عدسة مُقربة، فإنها تمكنك من الاقتراب أكثر من المشهد والاستمتاع بتعبير تصويري يستخدم مؤثرات طبيعية للخلفية.

كونها مزودة بطبقة الكريستال الدقيق وطبقة أرنيو لتفاوت الإضاءة الخلفية، فإن هذه العدسة تسمح لمصوري الفوتوغرافيا بالتحكم بفاعلية في مؤثرات الطيف والتوهج للحصول على صور واضحة. احصل على أفضل أداء لعدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز بربطها بسلسلة Z. اقترب أكثر مما تتصور مع هذه العدسة المُقربة.

قدرة تشغيلية مذهلة وجودة فيديو فائقة

استمتع بتصوير صور ثابتة ومقاطع فيديو بعدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز. يمكنك الآن تحويل طموحاتك الإبداعية إلى حقيقة مع قابلية استخدام مُحسنة لتصوير الأفلام ونفس القدرة التشغيلية المُريحة كما في التقاط الصور الثابتة. يمكن الآن تسجيل الأفلام بسلاسة أكبر مع خاصية تقليل اضطراب التركيز البؤري التي تحد من انتقال زاوية المنظر عند التعديل وتتيح إمكانية جمع التركيز لتسهيل التقاط صور مدهشة للمناظر الطبيعية. كما تتسم العدسة بالتشغيل الهادئ بفضل المحرك متدرج الدوران، بينما يقدم دعم البعد البؤري المتغير والتحكم في البؤرة الثابتة تغييرات تعرض طبيعي للفيلم.

تحتوي عدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز كذلك على لوحة معلوماتية تتيح إمكانية التأكيد السريع على البؤرة ومسافة بؤرة التركيز وعمق المجال. حيث إنها مصممة بزرّي وظائف على جسم العدسة، تعطيك العدسة المرونة للتكيف مع أوضاع تصوير متنوعة ويمكن استخدام الوظائف لتحسين التصوير. كما أن العدسة مزودة بحلقة تحكم ملائمة للبؤرة وتعويض التعرض وحساسية أيزو بطريقة سلسة وهادئة. كل هذه الخصائص مجتمعة تجعلها عدسة رائعة لمصوري الفوتوغرافيا الذين يسعون إلى الأفضل دائمًا في صورهم.

لأولئك الذين يرتحلون دائمًا

تتميز عدسة نيكور الأحادية Z 70-200 ملم وبؤرة تركيز 2.8 ذات خاصية تقليل الاهتزاز بسهولة فائقة للحمل والنقل بوزنها الخفيف وجسمها القوي الذي يزن تقريبًا 1440 جرام. العدسة مصممة بعناية لتتسم بقدرة تحمل عالية حيث إن العدسة الأمامية قد تمت معالجتها بطبقة من الفلورين بينما الأجزاء الأخرى للعدسة، بما في ذلك الأجزاء المتحركة لماسورة العدسة، مغلقة بمواد مقاومة للغبار والتنقيط. يمكنك حملها أينما شئت ولا يفوتك أي حدث.

كما أن العدسة مزودة بآلية الحاجز الكهرومغناطيسي، فبفضل وحدة شفرة الحاجز مع آلية تشغيل تعمل على جسم العدسة، يمكن للكاميرا التحكم بدقة في البؤرة عن طريق الإشارات الكهربائية، مما يعني أن العدسة يمكنها تقديم تعرض تلقائي ثابت للضوء بصفة مستمرة حتى أثناء التصوير المتواصل.

المصدر: “ايتوس واير”