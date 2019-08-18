نيكون تحصد جوائز جمعية التصوير والصوت الأوروبية

(المستقلة).. اعلنتُ نيكون الشرق الأوسط وإفريقيا حصول نيكون Z 6 كاملة الإطار بدون مرايا بعدسات تكبير قياسية عالية الأداء ونيكور Z مقاس 24-70 مم ببؤرة f/2.8 S جائزة كاميرا العام 2019- 2020 وجوائز عدسات التكبير القياسية الاحترافية لعام 2019- 2020، المقدمة من جمعية التصوير والصوت الأوروبية.

و علقت جمعية التصوير والصوت الأوروبية على أسباب اختيار كاميرا نيكون Z 6 لتكون كاميرا الجمعية لعام 2019- 2020

بالقول صمَّمت نيكون من خلال Z 6 (المطروحة في نوفمبر 2018) كاميرا رائعة تمتاز بمعالجة استثنائية وجودة خيال قوية تُنتج صورًا متميزة في أي وضع تصوير تقريبًا. ويتضمن نظام الضبط التلقائي بها التركيز البؤري التلقائي على العين، ما يتيح تركيزًا دقيقًا في أي مكان وُجد الشخص داخل الإطار. ويوفر محدد المنظر الإلكتروني الكبير والحاد معاينة دقيقة بالفعل لكيفية إخراج صورك، بينما يساعد تثبيت الصورة داخل الجسم على إبقاء الصور واضحة مع كل عدسة تستخدمها، بما في ذلك عدسات الكاميرات الرقمية ذات العدسات الأحادية العاكسة بحامل F. إنها وبكل بساطة أفضل كاميرا شاملة يمكن للمصورين الجادين شراؤها الآن.

ونيكون Z 6 كاميرا كاملة الإطار (صيغة FX من نيكون) بدون مرايا والتي تم اعتماد حامل Z لهذه الكاميرا. تأتي هذه الكاميرا مزودة بمستشعر شبه موصل أكسيد الفلز المكمِّل (سيموس) بصيغة FX من نيكون بإضاءة خلفية مع وحدات بيكسل تركيز بؤري مدمجة لكشف مرحلة المستوى البؤري.

وتتميز هذه الكاميرا بعدد فعال من وحدات البيكسل يبلغ 24.5 ميغا بكسل وتدعم مجموعة كبيرة من الحساسيات القياسية من ISO 100–51200*1. وهي مزودة أيضًا بمحرك معالجة الصور EXPEED 6 الجديد، الذي يمكِّن إنتاج صور حادة وواضحة بقوة. إضافةً إلى ذلك، تستخدم كاميرا Z 6 نظام ضبط تلقائي هجينًا جديدًا بنقاط تركيز تصل إلى 273*2 والتي توفر تغطية ملائمة لمنطقة التصوير- ما يقرب من 90% أفقيًا وعموديًا- للتركيز السريع والدقيق الملائم تمامًا مع مختلف الظروف. وُتعد كاميرا Z 6 بفضل الدعم الإضافي لتسجيل أفلام فائقة الوضوح بدقة 4K بإطار كامل والذي من خلاله يتم قراءة البيانات من جميع وحدات البيكسل الموجودة في الإطار هي الكاميرا الشاملة الملائمة والعملية والمتينة التي توفر أفضل جودة للصورة وتلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات.

اما بشأن اختيار عدسة نيكور Z مقاس 24-70 مم ببؤرة f/2.8 S لتكون عدسات التكبير القياسية الاحترافية للجمعية لعام 2019- 2020 علقت جمعية التصوير والصوت الأوروبية قائلة : تتسم نيكور Z مقاس 24-70 مم ببؤرة f/2.8 S (المطروحة في إبريل 2019) بعدسات تكبير قياسية احترافية سريعة لنظام حامل Z من نيكون. وإضافة إلى صلابتها ومتانتها، تستخدم نيكور Z مقاس 24-70 مم ببؤرة f/2.8 S طلاء نانو كريستال وطلاء ARNEO الجديد للحد من التوهج وتكرر الصورة، في حين تأتي العناصر الأمامية والخلفية بطلاء فلورين لمقاومة الغبار والزيوت والرطوبة.

وبفضل حلقة التحكم القابلة للتخصيص، يمكن للمصور بسهولة ضبط فتحة العدسة أو تعويض درجة الإضاءة، بينما تعرض لوحة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء الموجودة على الأسطوانة فتحة العدسة أو البعد البؤري أو الطول البؤري. وفي ظل الأداء المذهل للعدسات الذي يجمع بين الدقة العالية وخاصية البوكيه الجذابة، فإن هذه العدسة هي الإضافة المثالية إلى سلسلة نيكون Z.

يذكر ان جمعية التصوير والتصويت الأوروبية هي تعاون بين 55 مجلة دولية محترمة (حاليًا) تهتم بالمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، متخصصة في مجالات التصوير والأجهزة المحمولة والهاي فاي وصوت السينما المنزلية وشاشة وفيديو السينما المنزلية والأجهزة الإلكترونية بالسيارات، فيما يزيد على 29 بلدًا في أوروبا وخارجها. تختار جمعية التصوير والصوت الأوروبية وتحتفي لما يربو على 35 سنة بأفضل منتجات التصوير المطروحة في أوروبا على مدار العام المنصرم في عدد من الفئات.

* المصدر: “ايتوس واير”