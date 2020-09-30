نيكول سابا تبعث رسالة عن كورونا من داخل غرفة العمليات

المستقلة..وجهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بشأن فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وشاركت “نيكول”، صورة لها من داخل غرفة العمليات، مرتدية الزي الخاص بالطاقم الطبي، وقالت في تغليق ارفقته بالصورة “‏من الواضح أنّ #كورونا أساس الحماية منّه هو #المناعة#ثم المناعة، حسب كل مناعة إنسان بتفرق مدى إصابته وعوارضها”.

وتابعت الفنانة اللبنانية خلال منشورها،”أكيد الماسك مهم بس ما شكلو بيحمي تماماً وكتير اختصاصيين قالو هالشي، لذلك اشتغل على مناعتك وقوّيها واعتمد على نظام غذائي صحي واتركها على الله”.

يذكر أن آخر أعمال نيكول سابا كان مسلسل “الهيبة” وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، رفيق علي أحمد، ومن إخراج سامر البرقاوي.