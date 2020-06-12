نيشان يشتم أردوغان والأتراك

أطلق الإعلامي اللبناني “نيشان” شتائم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشعبه، وجميع العثمانيين.

وقال نيشان خلال حوار أجراه مع رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب على قناة “الجديد”، إن أردوغان “خبيث” وذلك في تعليقه على تحذير وهاب من خطورة الرئيس التركي.

وخلال قراءته لرسائل ترد إلى البرنامج على الهواء، انفعل “نيشان” بشدة لوصفه بـ”القط اللاجئ” من قبل أحد المتابعين، في إشارة إلى أصوله الأرمنية.

وعلق: “ابن مليون خبيث، أردوغان والنظام والعثمانيين، والأتراك”.

وتابع: “إذا إنت بتعتبرني لاجئ، أنا لبناني أكثر منك ومش راح أبرر.. يا ابن الحرام أنا إلي في لبنان أكثر منك”.