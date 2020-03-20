نوكيا في زمن “كورونا”.. جهاز مهيأ للتأقلم مع طفرات شبكات الاتصال

(المستقلة)..في الوقت الذي ينشغل به العالم في تحد فيروس “كورنا” الفتاك، حرصت شركة HMD العالمية المطورة لأجهزة نوكيا على طرح ثلاثة هواتف ذكية جديدة ستنضم إلى عائلة نوكيا الأصلية التي تتضمن خدمات سلسة جديدة لتجوال البيانات، وضمنها جهاز بالغ التطور مهيأ لاستقبال الطفرات المستقبلية التي يشهدها الجيل الخامس لشبكات الاتصال.

ويعد الهاتف نوكيا (G Nokia 8.3) أول هواتف الجيل الخامس في محفظة هواتف نوكيا، جنباً إلى جنب مع الهاتفين (Nokia 5.3)، و(Nokia 1.3)، وأحدث الأعضاء الجدد في عائلة نوكيا الأصلية، الهاتف نوكيا (Nokia 5310).

و أدخلت الشركة خدمة جديدة مبتكرة، وهي خدمة HMD” كونكت” لتجوال البيانات العالمية الجديدة كلياً، وسهلة الاستخدام وتبقي المستخدمين على اتصال دائم بكل ما يهمهم.

كما عززت الشركة تواجدها على المسرح العالمي، وذلك بالكشف عن توسعها في البرازيل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، واحتفالها بشراكتها مع الفيلم السينمائي الـ 25 لجيمس بوند “No time to die” والذي تعرضه دور السينما في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفي هذا الصدد يمكن لمحبي الشخصية السينمائية الشهيرة الحصول على محفظة حماية الهاتف الحصرية “007 كيفلر” للهواتف من طراز Nokia 6.2 ونوكيا 7.2 Nokia 7.2.

وقال فلوريان سيخ كبير المسؤولين التنفيذيين في HMD العالمية، “أشعر بفخر كبير بفضل الابتكارات التي نطرحها اليوم، وهو ما يؤكد مجدداً إلتزامنا الراسخ بأن هواتف نوكيا تتطوراً دائما، واليوم ندشن مرحلة جديدة في تاريخ الشركة، وهي المرحلة التي ندخل فيها إلى عصر الجيل الخامس للاتصالات بهاتف جيل خامس ذكي وعالمي بحق ومواكب للتطورات المستقبلية”.

من جانبه، قال يوهو سارفيكاس، كبير مسؤولي المنتجات في HMD العالمية، “نعتز كثيراً بالعمل مع شركائنا لإنتاج أجهزة فريدة من نوعها، ومتحمسون للغاية للإعلان عن إطلاق عدد من المنتجات الأولى من نوعها”، مبينا أن “إثراء الهاتف نوكيا بأكبر عدد من موجات الراديو بترددات تبدأ من 600 هيرتز وحتى 3.8 غيغاهيرتز، يعني انه هاتف عالمي ومستقبلي”.

وأضاف قائلاً، “تمكنا كذلك ومن خلال تعاوننا مع غوغل من إطلاق أول جهاز ذو إمكانيات استخدام مذهلة يعمل على نظام اندرويد إصدار Go Android، وهو من اول الهواتف الذكية التي يجري طرحها بميزة كاميرا جو Camera Go، وأول هاتف محمول يعمل على نظام “10 Android 10 Go edition).

ويشتمل الهاتف نوكيا 5.3 (Nokia 5.3) على مجموعة من المزايا المتطورة مثل الكاميرا الرباعية، وتقنية كوالكوم سنابدراغون 655، والتي ستصبح متاحة لأكبر عدد من محبي نوكيا. وكان من الصعب بالطبع نسيان هواتف عائلة نوكيا ذات الطابع التقليدى ذات الشعبية الواسعة، لذلك قمنا بإحياء الهاتف نوكيا (Nokia 5310)، كي يحصل مستخدمونا على كل ما يتطلعون إليه.

أما هاتف نوكيا 8.3، فهو أول هاتف عالمي ومستقبلي من الجيل الخامس من نوكيا، وقد صمم لدعم مزايا الجيل الخامس من شبكات الاتصال دائمة التطور، مع ميزة دعم شبكات الجيل الخامس المنفردة وغير المنفردة، ولديه القدرة على التطور وجاهز للطفرات المستقبلية التي يشهدها الجيل الخامس لشبكات الاتصال.

ويظهر الهاتف بتصميم مستوحى من جذوره الفنلندية بلون الليل القطبي، وهو اللون المستلهم مباشرة من سماء القطب الشمالي.

أما جهاز نوكيا (Nokia 5.3)، فهو يحظى بعدد من الخصائص التي تظهر للمرة الأولى في هواتف نوكيا الذكية، مثل الكاميرا الرباعية، وأحدث منصات كوالكوم سنابدراجون 665، وبطاريتها المميزة القادرة على مواصلة العمل ليومين كاملين.

وفيما يتعلق بهاتف نوكيا (Nokia 1.3)، فهو يوفر مجموعة من التقنيات الحديثة وبنظام التشغيل أندرويد 10 (إصدارGO)

وهناك ايضا هاتف نوكيا (Nokia 5310)، الذي يحتوي على مشغل MP3، وراديو FM مدمج مع مكبر صوت مزدوج أمامي لسماع النغمات المفضلة، ويجمع الهاتف بين التصميم الكلاسيكي والعصري وهو مجهز ببطارية تدوم كي تبقوا علـى اتصال يوماً بعد يوم.

وتدخل شركة HMD العالمية ميداناً جديداً من الخدمات بإطلاقها لخدمة “HMD كونكت” للبيانات خلال التجوال الدولي، والتي تتيح للمستخدمين حول العالم فرصة الاستفادة من خدمة بيانات SIM من دون متاعب أثناء سفرهم، والتحكم في باقات بياناتهم. كما انها توفر للمسافرين ميزة التواصل بطريقة سهلة واختيار بياناتهم والدفع مقابلها فقط، وعند التسجيل في تطبيق خدمة HMD كونكت، يتسلم المستخدمون حيث يقيمون شريحة SIM، تمكنهم من التحكم المطلق في باقات بياناتهم، وسيتم إطلاق هذه الخدمة في البداية بصيغة BETA عبر HMDConnect.com، لتوفير خدمة بيانات آمنة وبسعر مناسب خلال التجوال الدولي.

وتعمل خدمة HMD كونكت للبيانات خلال التجوال الدولي حالياً في أكثر من 120 دولة، ومن خلال التعاون مع “جرينويف سيستمز” والمشغلين المحليين، تسعى HMD العالمية إلى توسيع نطاق تغطيتها لتشمل المزيد من الشبكات والدول في المستقبل القريب.

وسيتوفر G Nokia 8.3 5 في الشرق الاوسط في أيلول/ سبتمبر 202، باللون الليلي القطبي بمتوسط سعر عالمي يبلغ 699 دولار امريكي لسعة تخزين 8 غيغابايت/ 128 غيغابايت.

أما هاتف The Nokia 5.3، سيتوفر في الشرق الاوسط في نيسان/ إبريل باللون الأزرق السماوي والأصفر الرملي والأسود الفحمي، بسعة تخزين 4غيغابايت/ 64 غيغابايت، وبمتوسط سعر عالمي يبلغ 199 دولار امريكي.

وفيما يخص The Nokia 1.3، سيتوفر عالمياً في نيسان/ إبريل باللون الأزرق السماوي والأصفر الرملي والأسود الفحمي، وبمتوسط سعر عالمي يبلغ 99 دولار امريكي، بينما سيكون نوكيا okia 5310باللون الأبيض/ الأحمر والأسود/ الأحمر متاحا بدءاً من أواخر نيسان/ أبريل 2020 وبمتوسط سعر عالمي يبلغ 42 دولار امريكي.