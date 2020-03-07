نوكيا تضع أحدث الهواتف تحت تصرف أشهر عملاء المخابرات العالمية

(المستقلة)..أعلنت شركة “HMD” العالمية المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، عقد شراكة رسمية مع فيلم جيمس بوند الجديد “NOTIME TO DIE” الذي يأتي ضمن سلسلة أفلام أكشن بطلها أشهر عملاء المخابرات، لافتة إلى أن أحداث الفيلم ستشهد عرض هاتف شركة نوكيا الذكي من الجيل الخامس 5G إلى جانب مجموعة من هواتفها المستقبلية، فيما أوضحت المخرجة الشهيرة “لاشانا لينش” أنها تعشق الأعمال الى “تظهر قوة النساء وذكائهن”.

وتكشف شركة “HMD”، خلال الفترة التي تسبق عرض الفيلم عن الشكل الخارجي للهاتف الجديد في إعلانها مع النجمة “لاشانا لينش”، ضمن أكبر حملة تسويق عالمية تقوم بها الشركة، وهي تهدف إلى الترويج إلى هواتف نوكيا بعبارة “هذا هو كل ما تحتاج إليه”.

ويشرف على إنتاج هذه الحملة الترويجية المخرجة “أما أسانتي” الحائزة على جائزة BAFTA، عبر فكرة مستوحاه من فيلم “NO TIME TO DIE”.

ويظهر “نوكيا” الجديد الترويجي في لمحة خاطفة على خلفية تظهر أفق لندن و”ذي شارد” وكاتدرائية سانت بول، ولاتمام مهمتها السرية نرى النجمة “لاشانا” وهي تستفيد من مجموعة من المزايا المتوفرة على هاتفها الذكي الجديد الذي سيتم الكشف عنه قريباً.

وخلال أحداث الفيلم، يعتمد العميل السري “Agent Nomi” على خصائص مجموعة هواتف الجديدة، بما في ذلك أول هاتف ذكي على الإطلاق من الجيل الخامس (نوكيا G5) الذي سيتم الكشف عنه في 19 آذار/ مارس الجاري قبل عرض فيلم “NO TIME TO DIE” في دور السينما البريطانية، وتجسد هذه المجموعة من الهواتف الذكية التزامنا بتقديم محفظة واسعة من الهواتف المميزة بأسعار في متناول الجميع.

وخلال أحداث الفيلم؛ سنرى هواتف نوكيا المستقبلية أبرزها نوكيا Nokia 7.2، الذي يضم كاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 48 ميغابكسل ومزودة بتقنية Quad Pixel و ZEISS Optics، فضلاً عن الهاتف الأسطوري Nokia 3310 المعروف والمحبب لدى الكثيرين.

وسوف تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة شركة “HMD” العالمية المطورة لأجهزة هواتف نوكيا؛ كمزود عالمي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ومدى التزامها بتطبيق معايير الأمن والسرعة والابتكار التي ترقى إلى تطلعات أكثر العملاء تطلباً في العالم “عملاء” MI6.

وفي سياق حديثها عن تجربتها مع شركة “HMD” العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، أوضحت النجمة لاشانا لينش قائلة، “أول هاتف استخدمته هو نوكيا Nokia 3210، عندما كان عمرى 10 سنوات، في الماضي، كان هاتفي الذكي في التسعينات، ويمتلك مزايا تغيير الأزرار والوجوه ولعبة الثعبان Snake التي كنت اعشقها، وبعد معرفتي بمدى تطور هواتف نوكيا الذكية على مر السنين، منذ طفولتي حتى الآن، فإنني في غاية الحماسة أن أكون العميل Nomi الذي يساعد في كشف النقاب عن هاتف ذكي جديد لهذه العلامة المميزة”.

وتقول أما سانتي، “لطالما تستهويني الأعمال التي تظهر قوة النساء وذكائهن، مما لا شك فيه بأن الحملة الترويجية محاكة بطريقة مبتكرة ورائعة وتجسد Nomi كعميل شجاع لا يخشى مواجهة الأشرار بأسلوب شيق وفكاهي”.

وقال جوهو سارفيكاس، كبير مسؤولي المنتجات لدى شركة “HMD” العالمية، “بعد الإعلان عن تأجيل إطلاق الفيلم إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فإننا أمامنا عام مثير من أجل الاستعداد لهذا الإصدار الذي طال انتظاره”، مبينا أن “بعض الأعمال السينمائية الكبيرة تتمحور حول التقنيات والتطورات التكنولوجية مثل فيلم (NO TIME TO DIE)، مما يعزز من أداء وجاذبية العمل”.

وتابع، أن “اعتماد الفيلم على تطابق تماماً مع التنقيات المتطورة التي تميز كل هاتف ذكي من نوكيا، وهذا ما جعل من هواتفنا الذكية (هذا هو كل ما تحتاج إليه) وهذا هو الحال مع العميل السري 00 Agent، الأمر الذي عزز من فعالية وكفاءة هذه الشراكة لتصبح قوة حقيقة دافعة”.

وأضاف سارفيكاس، إن “الثقة والأمان والجودة هم الأسس في كل هواتف نوكيا؛ وهي تعكس قيمنا والقيم التي يجسدها فيلم لـ(NO TIME TO DIE) والعميل الجديد 00agent Nomi. نحن فخورون أننا ساهمنا في اتاحة أحدث التقنيات للجميع وذلك من خلال هذه الشراكة”.