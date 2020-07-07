نوري المالكي يحذر من محاولة جر العراق إلى الفوضى والقتل

استنكر نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة العراقي، رئيس ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء عملية اغتيال المحلل الإستراتيجي والأمني هشام الهاشمي، محذرا من محاولة جر العراق إلى الفوضى والقتل.

وقال المالكي في بيان صحافي: “ندين ونستنكر اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، حيث يعد محاولة لجر العراق إلى الفوضى والقتل من خلال الاتهامات المتبادلة وهو ما ينعكس سلبا على وحدة الموقف العراقي”.

وأضاف: “الحذر ثم الحذر من مخططات أعداء العراق”.

وجرت اليوم مراسم تشييع جنازة هشام الهاشمي انطلاقا من أمام منزله في حي زيونة في بغداد إلى مثواه الأخير.