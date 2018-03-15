نورجول يشلجاي نادمة على استخدام “البوتوكس”

(المستقلة)..عترفت الممثلة التركية نورجول يشلجاي بندمها على استخدام حقن البوتوكس في الوجه خلال الفترة الماضية.

في أحدث ظهور لها قالت الممثلة التي اشتهرت عربيا باسم “ياسمين” إنها استخدمت حقن البوتوكس في نفخ وجهها، وهو ما جعلها تظهر بوجه متورم في إحدى الصور التي نشرتها في شباط/فبراير الماضي عبر حسابها على Instagram.

وأضافت في لقاء سريع مع الصحفيين لتؤكد ندمها على هذا الأمر بعد انتفاخ وجهها وتورمه وتغير شكله، مشيرة إلى أنها فعلت هذا لأنها كانت تمر بوقت فراغ لكها لن تفعل هذا ثانية.

يشار إلى أن آخر الأعمال المعروضة لنورجول عربيا الجزء الأول من مسلسل “عشق ودموع” .