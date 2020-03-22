نوال الكويتية عن كورونا : هذا وقت التقرب إلى الله

المستقلة /نشرت الفنانة نوال الكويتية، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه داخل منزلها، إلتزامًا بقرارات السلطات الكويتية الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، ومحاولة السيطرة عليه.

وظهرت نوال الكويتية، في الفيديو تحدث جمهورها متأثرة، وتقول لهم إن هذا هو وقت التقرب إلى الله، والتسبيح والدعاء له، عسى أن يكشف عنا هذه الغمة ونجتاز الأزمة، داعية الله أن يرفع البلاء عن كل الشعوب والدول المصابة بهذا الوباء.