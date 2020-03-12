نوال الزغبي: لبنان يستورد الكورونا

(المستقلة)..لم يمرّ خبر وصول 150 مسافراً من إيران إلى بيروت، امس الأربعاء، مرور الكرام، حيث أعربت الفنانة نوال الزغبي عن غضبها من إستمرار وصول المسافرين من إيران.

وغرّدت الزغبي عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي متسائلةً: “بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا. في رجال بهالبلد؟”.

في سياقٍ متصل، نشرت نوال الزغبي صورةً لوزير الصحة اللبنانية حمد حسن كُتب عليها “لا قرار بوقف الرحلات من وإلى إيران”، وعلّقت عليها بالقول “بهيك وضع حساس وخطير ما بقدر قول غير ما حدا فوق رأسه خيمة.. لبنان يستورد الكورونا”.