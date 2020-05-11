نوال الزغبي: كورونا غيّر كل توقعاتي للعام 2020

(المستقلة)..كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عن يومياتها في فترة “الحظر الصحي” المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدة إنها تعودت التفاؤل ببدايات الأعوام، وكانت تنتظر الكثير من العام 2020 على المستوي الفني والاجتماعي، ولكن كورونا غير كل المعادلات.

وقالت نوال اثناء مشاركتها في برنامج “نجوم في الحظر ” والذي تقدمه إيناس الشواف على راديو NRJ Egypt، إنها كانت متفائلة بـ 2020 وكانت تتوقع انتهاء الثورة في لبنان والحصول على نتائج سريعة سياسيا، لكن الظروف الأخيرة غيرت جميع المعادلات.

وتابعت مؤكدة أنها عادة ما تتفاءل في بداية كل عام لكنها لا ترى أي مكسب من الظروف الحالية سوى جلوسها مع عائلتها، لكن بعد فترة تحول إحساسها لتقول” شعرت أني “متكتفة” ومش عارفة اعمل حاجة في حياتي”.

وكشفت الزغبي عن سعادتها لأنها استطاعت أن تطل على جمهورها من خلال غنائها تتر مسلسل غادة عبد الرازق “سلطانة المعز”.

وكشفت أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة ال حظر، وسجلت أغنية باللهجة اللبنانية، لكن لايزال هناك المزيد من العمل من أجل إنجاز الألبوم لأنها لم تنتهي سوى من تسجيل 4 أغنياته منه فقط.

أما عن طقوسها في ال حظر فقالت نوال، إنها تتابع تويتر من اجل التعرف على أحدث الأخبار والاطلاع على الآراء، إلا أٔنها لا تدخل المطبخ كثيرا، وعن أمنيتها التي ستحققها بمجرد انتهاء ال حظر هو الذهاب لدور العبادة من اجل الصلاة.

واختتمت الزغبي حديثها بانه ليس من اللائق أن نفكر في حفلات وكيفية إقامتها في تلك الظروف لكون هناك ضحايا وموتى بسبب الكورونا.