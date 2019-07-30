نوال الزغبي غير مهتمة بألغاء متابعتها عبر “تويتر”

(المستقلة)..رصدت التقارير الإعلامية قيام كل من الفنانة إليسا و هيفا وهبي بإلغاء متابعة الفنانة نوال الزغبي ، عبر “تويتر”.

ورداً على ذلك قالت الزغبي خلال لقائها مع برنامج “عرب وود”، الذي يُعرض عبر شاشة “روتانا سينما”، إنها لا تريد الحديث عن الموضوع، مؤكدة أنه لا يهمها ولا يعنيها في شيء.

الزغبي، كانت قد طرحت ألبومها “كده باي” بالتزامن مع الاحتفال بـ”عيد الحب”، ويتضمن 10 أغنيات متنوعة وهم “صبح صبح” و”جوه قلبه” و”مش خايفة” و”محاية” و”كده باي” و”اللي براسي عملته” و”آه يا سيدي” و”ميه وجع”، و”الجمال له ناسه” و”أيام صعبة”.

المصدر: نواعم

الصور: ظهور لافت