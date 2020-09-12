نوال الزغبي تواصل هجومها على الحكومة اللبنانية: المافيا الي حاكمتنا

المستقلة/منى شعلان/تواصل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مهاجتمها للحكومة اللبنانية، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت الثالث ، الذى وقع الخميس الماضي.

حيث علقت عما حدث حينها ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة:” قولكن شو عم يحرقوا الله لا يوفقكن كيف عم بتموتونا، بعدما نشرت مقطع فيديو للحريق.

وأضافت فى تغريدة أخرى ، تعليقا على تجاهل المسؤولين لما حدث وكتبت قائلة :” اللي عم بيصير بلبنان متل مسرحية شاهد ما شافش حاجة” ، كما قالت فى تغريدة أخرى : أنتم الخطر الأكبر على لبنان”.

وأعربت الزغبي، عن استيائها الشديد لما تؤول له بلدها، متهمة إدارة لبنان بالفشل فى إداراتها لشئون البلاد ، قائلة ، فى تغريدة لها منذ قليل :” شو هالمافيا اللي حاكمتنا”، وأرفقت التغريدة بهاشتاج “دولة فاشلة”.

جدير بالذكر أنه اندلع اليوم الخميس الماضى، حريق ضخم فى مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، للمرة الثالثة على التوالي ، فى منطقة السوق الحرة، وتحديدا فى مستودع يحتوى على رواسب زيوت وإطارات.

شو هالمافيا اللي حاكمتنا #دولة_فاشلة — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 12, 2020