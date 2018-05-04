نوال الزغبي تفاضي (شرطة المشاهير) و أمل حمادة

(المستقلة)..رفعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قضية على الناشط اللبناني، راغد قيس صاحب الصفحة الشهيرة (شرطة المشاهير) وعلى نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أمل حمادة، بسبب انتقاداتهما المتكرّرة لها، والتي كان آخرها حديث حمادة عن أخطاء عمليات التجميل التي ارتكبتها نوال الزغبي، موجهة لها مجموعة نصائح لتعود لشكلها الطبيعي.

وبحسب وكالات إعلامية لبنانية ، فقد أكّد راغد قيس صحة الخبر، من خلال صفحته على (إنستغرام)، حيث نشر مقطع فيديو ضمن خاصية الستوري، يظهر فيه برفقة أمل حمادة، من أمام مكتب الجرائم المعلوماتية في لبنان مؤكّداً أنه سيوافي جمهوره بكافة تفاصيل القضية، كما وجّهتْ أمل رسالة للنجمة اللبنانية بطريقة ساخرة وقالت: (بدك تفوتيني على بيت خالتي عشان قلتلك افركي وجهك بالثلج؟ يا شقرا)، حسب موقع دنيا الوطن.

واشتهرتْ أمل حمادة بخفة ظلها وبمقابلاتها الجريئة، وإنتقادها للفنانات بطريقة مضحكة، فحصدتْ شهرة حولتها إلى نجمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.