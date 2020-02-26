نوال الزغبي تعلن طلاقها رسمياً بعد 12 عاما من انفصالها

(المستقلة) – منى شعلان/ أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، عن طلاقها رسميا، مشيرة إلى أن الطلاق وقع منذ ثلاثة أشهر بعد 12 عاما من الانفصال عن زوجها ووالد أبنائها، وأنها لم تعلن الخبر في حينها تقديرا لمشاعر أبنائها.

وصرحت الزغبي ، فى لقاء تليفزيونى لها ، قائلة :” أنا فعليًا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم”.

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وأضافت موجهة حديثها لأبنتها الكبرى “تيا”، قائلة :” بحبها كتير كتير ودي قلبي وحياتي.. وبنصحها تحب حالها لأن تيا ما بتحب حالها وأتمنى تدرس منيح وتطلع على مستقبلها”.

ويشار إلى أن الفنانة نوال الزغبي ، كانت متزوجة من اللبناني إيلي ديب ولديهما ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وقد انفصلا عام 2006.

من ناحية أخرى تستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي، يوم السبت الموافق 29 من شهر فبراير الجارى، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالمغرب ، ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها.