نوال الزغبي تستعرض لياقتها في فيديو من حديقة منزلها

(المستقلة)..نشرت الفنانة نوال الزغبي فيديو، في حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، ظهرت فيه وهي تمارس ألعاب القوة بمساعدة مدربها الخاص، وارتدت نوال الزغبي ملابس رياضية باللون الأحمر

وفي إحدى إطلالاتها أثارت نوال الزغبي جدلاً بتغير ملامحها، حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وتويتر، بصورة جديدة لها بإطلالة باللون الأزرق وملامح متغيرة تماماً لدرجة أن الجمهور لم يتعرف عليها للوهلة الأولى.

وارتدت نوال الزغبي في الصورة فستان أزرق، وعلقت عليها بتحية إلى جمهورها ومتابعيها، والذي تفاعل مع الصورة معبراً عن انبهاره بها وبملامحها التي بدت في سن أصغر. وتشعل الفنانة نوال الزغبي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم بمجرد نشر صورة لها، حيث عادة ما تفاجئ الجمهور بتغير في ملامحها.

وفي آخر إطلالة صيفية جديدة لها ظهرت فيها ترتدي الهوت شورت، وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة إلى جمهورها من خلال موقع التغريدات، تويتر. قائلة: “في البداية قد يكون ذلك مؤلم، إلا أنك تنمو بعد ذلك”.

عيد ميلاد نوال الزغبي

كان آخر فيديو لنوال الزغبي خلال احتفال زياد برجي بعيد ميلادها، حيث تحتفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعيد ميلادها الـ48 في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو من كل عام، وانهالت عليها معايدات نجوم الفن بداية من الساعات الأولى من يوم أمس، وهنأوها بعيد ميلادها، ومن بين النجوم اللذين هنأونها كان النجم وائل كفوري، لتجدد كلمات تهنئته الحديث عن علاقتهما من جديد، وسط تعليقات وتساؤلات من متابعيهم.

يذكر أن عيد ميلاد نوال الزغبي سلط الضوء من جديد على علاقتها بالفنان وائل كفوري، بعد وصلة غزل متبادلة بينهما على موقع التغريدات، تويتر، أدت إلى تفاعل المتابعون معهم.

فهنأ وائل كفوري نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ48 قائلاً: “عيد ميلاد سعيد يا نجمتي”، لترد النجمة اللبنانية عليه قائلة: “شكراً يا قمري”.