نوال الزغبي تثير قلق جمهورها…صورة

(المستقلة)..صار انتفاخ ملامح وجه نوال الزغبي وتغير شكلها في أحدث ظهور لها، هو حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعالت التساؤلات بشأن هذا التغير المفاجئ.

وقد أطلت نوال الزغبي على محبيها مؤخراً بحفل غنائي رائع ضمن مهرجان (BEASTS) الذي أقيم وسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تألقت بفستان من الشيفون المطرز باللونين الأسود والرمادي.

لكن، بعض اللقطات من الحفل أظهرت النجمة اللبنانية بوجه منتفخ حيث كانت شفتاها متضخمتين بينما تدلت وجنتاها للأسفل، مما أقلق الجمهور خاصة وأن تغير ملامحها يأتي بعد أيام قليلة من آخر ظهور لها وكانت بشكلها الطبيعي الذي اعتاد عليه الجمهور، حسب موقع مجلة ليالينا.

وتساءل البعض عما إذا كانت الفنانة اللبنانية تعاني من آثار الحساسية، أم أنها قد خضعت لتوها لحقن الشفاه والوجنتين بالفيلر وما زال وجهها متورماً من أثر الحقن، وتحتاج لبضعة أيام حتى يزول هذا التورم نهائياً.