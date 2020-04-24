نوال الزغبي : اتحاربت أنا وتكرهت وشككوني في نفسي

(المستقلة)..طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة لشارة مسلسل “سلطان المعز”، تحت عنوان “اتحاربت”.

وغردت الزغبي على صفحتها في موقع تويتر قائلة “اتحاربت أنا وتكرهت وشككوني في نفسي تهت”.

وباركت الفنانة اليسا للزغبي على الاغنية الجديد معلقة بالقول: “مبروك يا عزيزتي على الاغنية الؤرة والجميلة.”

يذكر أن مسلسل سلطانة المعز من بطولة غادة عبد الرازق، حسن حسني، محمد لطفي، شريف إدريس، محمد حاتم، محمود عبدالمغني، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وتأتي هذه الأغنية لـ نوال الزغبي بعد أغنية القوية التي طرحتها منذ فترة.