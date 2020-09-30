نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت بالكمامة – فيديو

المستقلة/ أدى نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرًا للكويت، وحرص الأمير نواف الأحمد وكافة الحاضرين بمجلس الأمة على اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ، والحرص على التباعد الاجتماعي.

وقال أمير الكويت، ” اقسم بالله العظيم أن احسن الدستور وأرعى مصالح الدولة واستقلال الوطن وسلامة أراضيه وحسن إدارة الدولة”.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال، إنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال “استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحًا، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة الـ60 من الدستور”.

ووفقا للصحيفة، سبق اللقاء انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء نادى خلاله الشيخ نواف الأحمد أميرًا للبلاد بما عرف عنه من حكمة، وعفة، وإخلاص، وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها”.