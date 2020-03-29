نواب يحذرون من تعرض العراق إلى مجاعة ودعوات لتوزيع رواتب على الشعب كافة

( المستقلة)….. دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي الحكومة الاتحادية الى تبني ستراتيجية تؤمن الغذاء والاموال للعراقيين كافة، محذرا من تعرض البلاد الى مجاعة في ظل إجراءات حظر التجوال منذ ظهور تفشي فيروس كورونا.

وقال الصالحي في كلمة له اليوم بمناسية الذكرى السنوية لمجزرة التون كوبري وتازة خورماتو، “نتوجه بهذه المناسبة الى الحكومة العراقية ومجلس الوزراء ان يعلموا بان الفرد العراقي يعاني من قلة القوت اليومي وذلك بسبب عدم وجود الرواتب للعراقيين كافة فاليوم نحن نشهد منعا للتجوال وهذا الامر يتطلب ان تعلن لوزارة التجارة و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مشاريع مهمة تدعم به وزارة الصحة وتامين القوت اليومي للعوائل الذين هم دون مستوى خط الفقر والعوائل التي لا تتمكن من الخروج الى الكسب اليومي والقوات اليومي” مردفا بالقول ان “هذا الامر يتطلب من الحكومة اعداد الستراتيجية سريعة بتوزيع المواد التمونية”.

وناشد الصالحي “رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالابتعاد عن البيروقراطية”، داعيا البرلمان الى اقرار الميزانية لتامين للصحة وتامين مبالغ من منحة الطارئ للعاطلين والمعوقين والذين لا يملكون رواتب”، قائلا ان “هذه الستراتيجية يجب ان تعمل بها الجهات المختصة فورا والا فاننا مقبلون على مجاعة”.

من جهته طالب عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم الحكومة بوضع خطط طوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال حبيب في بيان اليوم: “على الرغم من تركيز الجهود الحكومية نحو مواجهة كورونا بوصفها التحدي الاهم الذي يواجهنا حالياً فإنه لابد من وضع خطط طوارئ لمواجهة التحديات الاقتصادية وما يمكن أن تفرزه من ارتدادات اجتماعية محتملة”.

واضاف أنه “لا يمكن أن تبقى الاستجابة اقل من مستوى التحديات غير التقليدية والتي تحتاج إلى أساليب مواجهة غير تقليدية ايضاً”.( النهاية)