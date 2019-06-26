نواب ونائبات قادمات تدين الهجوم الإرهابي في العريش

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

أدانت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية ونائب رئيس حزب مصر بلدي، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف كمينًا أمنيًا في العريش، وأسفر عن استشهاد ضابط و6 مجندين.

وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء، أنه مازالت أجهزة الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة تبذل مجهودات خرافية، لدحر الجماعة الإرهابية، وإحباط كل سبلها في هدم الدولة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي بكل أشكاله.

وقالت “أن من يملك المعلومات هو القادر على تحقيق أهدافه”، فنجاح قادة المعلومات بالأجهزة الأمنية في جلب المعلومات مسبقة عن هذه العناصر ومعرفة أهدافها هي التي أتاحت الفرصة لتوجيه ضربات استباقية وقائية لضرب هذه العناصر قبل تحركها ميدانيا.

ومن ناحية آخرى ثمنت جهود وزارة الداخلية ، في إحباط مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط مشيرة إلى أن الخطوة الاستباقية التي قام بها رجال الشرطة المصرية في الكشف عن هذا المخطط تثبت بما لا يدع مجالا للشك قوة ويقظة رجال الأمن في حماية مصر وشعبها، جنبا بجنب مع أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل