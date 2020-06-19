نواب دولة القانون يرفضون تبرئة العيساوي واصفين ذلك بالصفقة

(المستقلة).. اعرب نواب عن ائتلاف دولة القانون عن رفضهم لما وصفوه بـ”صفقة” لتبرئة وزير المالية السابق رافع العيساوي الذي سلم نفسه للقضاء من اجل إعادة محاكمته.

وقال النائب عن الائتلاف عبدالاله النائلي، رئيس لجنة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الإرهاب النيابية، ان الأدلة تثبت اجتماعات ولقاءات العيساوي مع داعش الارهابي في وادي حوران .

واضاف ان “التحول الخطير واستمرار مسلسل الصفقات على حساب الحقيقة والعدالة، يطيح بكل جهود بناء دولة المؤسسات، وإيمان المواطن بالفصل بين مؤسساتها، وعدم اطمئنان المواطن بالقضاء في حال تبرئة هولاء المجرمين”.

وأشار الى وجود حالات سابقة ببراءة مجرمين والعفو عنهم او اعادة محاكماتهم ومن المحتمل ان تكون هناك حالات لاحقة.

وتساءل النائلي ” إذا كانت القوى السياسية الحاكمة مهتمة بإعادة امثال هولاء للواجهة، فما الضامن من أن لايعاد غداً تأهيل باقي المجرمين امثال المجرم الهارب طارق الهاشمي، ومن ثم اسقاط التهم والادانات المثبتة بحقه، وبعدها يتم الافراج عن المدان احمد العلواني، ويعود علي الحاتم، واطلاق سراح الارهابين المحكومين بالاعدام ويعود كل قادة الفتنة الكبرى الى بغداد، آمنين مطمئنين، فيما تذهب تضحيات الفقراء ودمائهم سدىً”.

وطالب القضاء العراقي “ان يثبت للشعب استقلاليته وعدالته وعدم الخضوع للضغوط السياسيية على حساب الضحايا والتضحيات التي قدمها الشعب العراقي وان لايختل ميزان عدالته الذي طال انتظارها من قبل ذوي الضحايا لتنفيذ القصاص العادل بحق المجرمين الارهابين الذين كانوا سببًا رئيسيًا في سفك الدماء العراقية”. كما طالب بنفس الوقت تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين الذين اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية “خوفا منا على ان يشملهم مشروع التسوية النتن الذي يحاك في الغرف المظلمة لغلق ملفات البعثيين والارهابين”.

من جانبه حذر رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد من “محاولات البعض الضغط على القضاء المستقل من اجل تبرئة احدى الشخصيات المدانة قضائيا ضمن صفقة سياسية مشبوهة على حساب الشعب”.

ودعا القضاء الى التعامل مع اي ملف من هذا النوع بذات الاستقلالية المعهودة.

كما دعا “الاطراف التي تحاول الضغط على القضاء للكف عن اساليبها المنافية للقانون و الاعراف و تجاوزها على الحق العام للشعب العراقي”.

وأشار الى “ان اي محاولة لتعزيز المصالحة الوطنية لا يمكن ان تتضمن العفو عن المسيئين بحق الشعب العراقي و من تسبب له بالويلات”.

وطالب باجراء محاكمة علنية لكي يعلم الشعب المتسبب باراقة دماء العراقيين و سرقة اموالهم .

فيما حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي اليوم الجمعة، مما وصفه “المحاولات المريبة” التي تقوم بها بعض الاطراف السياسية لغرض الضغط على القضاء من اجل العفو عن وزير المالية الاسبق المدان رافع العيساوي.

وقال السعداوي “ان تحركات تجري في الخفاء للضغط على القضاء من اجل الغاء الحكم الصادر بحق المدان رافع العيساوي وسيكون لنا موقفا من هذه التحركات المشبوهة”.

وحذر من محاولات رئيس الجمهورية للضغط على القضاء لاجراء عملية تسوية في ملفات المدان رافع العيساوي

واضاف “ان المدان ثبت وبالادلة انه متورط في عدة قضايا منها دعمه للارهاب والجماعات المتطرفة ومشاركته في ساحات الاعتصامات سيئة الصيت فضلا عن الفساد المالي والاداري وهذه الادلة كافية وباته ولايمكن الغاءها”.

واشار السعداوي الى “ان الأصوات التي صرحت بان القضايا التي وجهت للعيساوي كانت سياسية امر بعيد عن الحقيقة وغير مقبول ولا يستند الى اي ادلة حيث سبق ان قام افراد حماية المدان بالاعتراف عليه بانه كان يساند ويدعم الجماعات الإرهابية”.

يذكر ان رئيس ائتلاف دولة القانون ،رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد ذكر في تدوينة نشرها يوم 17 حزيران/يونيو،على موقع التويتر بالقول “يجب أن يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وأن لا يخضع لأي ضغوط سياسية إذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها”.

وأكد في التدوينة نفسها ان ما ” يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه وفق سياقاته القضائية سنحترمه”.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اعلن الثلاثاء الماضي، توقيف وزير المالية الأسبق رافع العيساوي المتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر المركز الإعلامي في المجلس أن “القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، قرر توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد اأن قام المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة”.

وأوضح، أن “المتهم المذكور سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، وأن هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيًا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددًا حضوريًا وفق القانون”.