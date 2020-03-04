نواب تركمان ينشقون عن الفتح ويعلنون كتلة جديدة

( المستقلة ) ….انشق خمسة نواب تركمان عن كتلة “تحالف” الفتح بزعامة الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، معلنين تشكيل كيان سياسي جديد باسم “التجمع الوطني التركماني”.

وجاء في الوثيقة المعنونة إلى رئيس مجلس النواب، “نحن النواب التركمان المدرجة اسماؤهم وتواقيعهم ادناه قررنا الخروج من كتلنا وتشكيل كتلة نيابية جديدة باسم ” التجمع الوطني التركماني ” ضمن تحالف الفتح برئاسة النائب مختار محمود الموسوي نرجو من سيادتكم الإيعاز بإجراء اللازم لتسجيل الكتلة النيابية في دوائر مجلس النواب والدوائر المعنية”.

وتضم القائمة الجديدة خمسة نواب هم مختار محمود يوسف الموسوي، ولليال محمد علي البياتي، ومهدي تقي أمرلي،ـ واحمد حیدر قاسم، وانتصار حسن يوسف.( النهاية)