نواب التحالف العربي يطالبون بالتحقيق في حرائق حقول الحنطة

(المستقلة).. طالب نواب التحالف العربي رئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل من اجل تشكيل لجنة للتحقيق في خفايا وتفاصيل حرق محاصيل الحبوب وكشف الجناة للرأي العام.

وقال النواب في بيان اصدروه اليوم وتلقت (المستقلة) نسخة منه “تمر الثروة الزراعية في محافظة كركوك خاصة والعراق بشكلٍ عام بأسوء ايامها، بعد الجريمة الشنعاء التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية في قضائي الحويجة وداقوق والدبس على أيادي خفية وخبيثة لاتريد لهذا البلد وثوراته التقدم والتطور”.

وشدد البيان على “ان ما تتعرض له المحاصيل الزراعية في محافظة كركوك جريمة نكراء مدانة بأشد العبارات ، وان المناطق الزراعية في المحافظة مهددة الان بمزيد من الحرائق ما دامت الدولة لاتحرك ساكن، اتجاه هذه المأساة”.

وطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري والعاجل من اجل تشكيل لجنة للتحقيق في خفايا وتفاصيل هذه الجريمة وكشف الجناة للرأي العام، كما طالبه بتوجيه القوات الامنية لحماية المناطق الزراعية والتصدي لأي محاولة حاقدة للقيام بحرائق جديدة.

ودعا النواب في بيانهم “جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة بخصوص هذا الامر الخطير، وتشكيل لجنة متخصصة من وزارتي الزراعة والمالية لإحصاء نسبة الخسائر التي تعرض لها الفلاحين في محافظة كركوك لاجل اطلاق تعويضات لهم ومساعدتهم في هذه الازمة”.

واشاروا الى انهم سيقومون ” بجمع تواقيع لاستصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بفتح تحقيق لكشف اسباب هذه الجريمة والجهات المتورطة فيها، كما ويلزمها بتعويض الفلاحين المتضررين في المناطق التي تعرضت للحرائق”.