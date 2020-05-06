نواب البصرة : اما النفط والنقل او المعارضة

( المستقلة)…. لوح ممثلو محافظة البصرة في البرلمان العراقي، بمقاطعة حكومة مصطفى الكاظمي في حال عدم ادراج وزراء من المحافظة في تشكيلته الوزارية التي يستعد النواب لتمريرهم.

وقال النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان ، “محافظتنا تمثل رئة العراق وام الشهداء وام العطاء لم تمثل في الحكومة من خلال الاستحقاق الذي ينبغي ان يكون لها في تهميش متعمد من الكتل السياسية”.

وأضاف “لذلك فاننا كنواب البصرة وبعيدا عن قوانا السياسية وباسم المدينة نعارض هذه الحكومة ولن نصوت عليها الا ان يكون هنالك استحقاق لها وتمثيل من كفاءات المدينة في وزارتي النقل والنفط”.