نهضة بركان يؤكد هيمنة الأندية المغربية في الكونفدرالية الأفريقية

(المستقلة) فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بتغلبه على بيراميدز المصري بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء الأحد.

بركان، وصيف نسخة 2018-2019 من الكونفدرالية، توج باللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه، وأكد الهيمنة المغربية على البطولة.

هيمنة مغربية

بطولة الكونفدرالية الأفريقية انطلقت بشكلها الحالي عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس الاتحاد الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، وأقيم منها حتى الآن 17 نسخة.

ومنذ ذلك الحين فازت الأندية المغربية بلقب الكونفدرالية 5 مرات على يد 4 أندية مختلفة، كان آخرهم بركان، في العام الحالي.

وفي عام 2005 توج الجيش الملكي باللقب على حساب دولفينز النيجيري، وخسر الفريق نفسه نهائي العام التالي أمام النجم الساحلي التونسي.

الجيش الملكي حقق لقبه الثاني عام 2010، على حساب فريق تونسي آخر هو الصفاقسي، فيما توج المغرب الفاسي باللقب عام 2011 على حساب الأفريقي التونسي.

وفي عام 2018 فاز الرجاء باللقب المغربي الرابع في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بانتصاره على فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يتوج نهضة بركان باللقب الخامس لأندية المغرب هذا العام.