نهاية الجولة 26.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – استعاد مانشستر سيتي فارق النقاط بينه وبين ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء منافسات الجولة 26.

السيتي فاز بنتيجة 2-0 على وست هام يونايتد، مساء الأربعاء، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 54 في وصافة الترتيب، بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

الليفر، الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، كان قد فاز على نوريتش سيتي بهدف دون رد، السبت الماضي، في الجولة 26.

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وفي المركز الثالث يأتي ليستر سيتي برصيد 50 نقطة، يليه تشيلسي في المركز الرابع بـ41 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن توتنهام في المركز الخامس.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 38 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن شيفيلد يونايتد (السادس)، بينما يقبع أرسنال في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.