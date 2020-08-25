(المستقلة)..تقضي الممثلة الشهيرة نهال عنبر الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

زنشرت نهال صورة لها وهي تقف على الشاطئ وترتدي ملابس بيضاء وسرحت شعرها بالضفائر، وعلقت كاتبة عبر حسابها بتطبيق Instagram: “بحر الساحل يا جمالو وقت الغروب سبحان الله علي إبداعه منظر تحفه”.

يذكر ان آخر أعمال نهال عنبر كان مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي. وكذلك مسلسل “عمر ودياب” من بطولة مصطفى خاطر وعلي ربيع.