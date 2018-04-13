نهائي مبكر يجمع ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي أبطال أوروبا

(المستقلة)..أقيمت اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا لدور ربع النهائي من موسم 2017-2018 ، وذلك باعتماد نفس القواعد من دون أي تغيير عما جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة.

وتأهل 3 فرق من ضمن أكثر الأندية التي حققت اللقب إلى هذا الدور، وبات هناك إمكانية لمواجهات ثأرية بين البعض منهم بناءً على مواجهات سابقة عديدة بينهم.

ولا يوجد أية قواعد في الدور نصف النهائي تمنع وقوع فريقان ضد بعضهما البعض، حيث أن القرعة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وأسفرت القرعة عن مواجهة كلاسيكية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ بتنا معتادين على مشاهدتها في الأدوار المتقدمة، بينما سيصطدم روما بليفربول في مواجهة عاطفية للنجم المصري محمد صلاح.

بايرن ميونخ × ريال مدريد

لقاء الذهاب سيلعب في مدينة ميونخ على أرضية ملعب أليانز أرينا، فيما سيلعب لقاء العودة في سانتياجو برنابيو.

ليفربول × روما

لقاء الذهاب سيلعب في ملعب أنفيلد معقل ليفربول فيما سيقام لقاء العودة في الأوليمبيكو.

لقطات على هامش القرعة

سبق لفريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ التواجه 24 مرة في الماضي، حقق كل فريق الانتصار 11 مرة، فيما حل التعادل في مناسبتين.

محمد صلاح يعود إلى روما لكن بقميص ليفربول هذه المرة، علماً ان سجل لنادي العاصمة 29 هدف في 65 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي.

ريال مدريد حامل اللقب يصل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة على التوالي في إنجاز تاريخي لم يحققه أحد من قبل.

بايرن ميونخ يصل للدور نصف النهائي بعد ان غاب عنه في الموسم الماضي نتيجة إقصائه على يد ريال مدريد في ربع النهائي.

ليفربول يعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غيابٍ طويل جداً وبالتحديد منذ موسم 2007\2008 ، فيما يصل روما لهذا الدور لأول مرة منذ عام 1984.