“نمس” باب الحارة ينتقد عدم اختراع لقاح عربي لكورونا

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه من المؤلم عدم تواجد أي دولة عربية تقوم بأبحاث أو تجارب لإيجاد لقاح ضد كورونا، مستنكرا عدم وجود ولا أية محاولة عربية بالرغم من تواجد العقول المفكرة، بالإضافة لتواجد كل المستشفيات والمختبرات والجامعات في الوطن العربي.

وشدد على أنه من الضروري أن يكون هذا درس لنا، حتى لا نورث الجيل الجديد هذا التخلف العلمي الذي تعيشه جميع دولنا العربية.

وقال: “من الشجاعة أن نعترف بجهلنا وأخطائنا، والمشكلة لا تكمن بكوننا جاهلين ولكن تكمن في استمرارنا واستمتاعنا بهذا الجهل”. متمنيا الاستيقاظ من هذا النوم والسبات لنخطو الخطوة الأولى التي يحلم بها الشعب العربي.

وفي السياق نفسه وجه الخاني رسالة في منشور آخر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إلى متابعيه حتى يتجاوزوا الحالة الراهنة من الحجر الصحي وقال إنه على علم ودراية بكمية الضجر والملل الذي يعيشه الجميع بسبب الحجر الصحي، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالصبر لأن الموضوع ليس بمزاح، وليس بأمر بسيط والجميع رأى نتيجة الاستهتار الذي حصل في العديد من الدول الأوربية، وأنه أصبح من الواضح الكوارث التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا بسبب استهتار البعض.

وقال إنه لا سبيل للنجاة من هذا الوباء إلا سبل الوقاية الصارمة كما فعلت الصين ونجحت بالفعل باحتواء هذا الفيروس، ومن ضمن هذه السبل أساليب الوقاية التي أصبح الجميع على علم ودراية بها، وهي الإجراءات الاحترازية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.