نكتة «فيصل القاسم» عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين
نكتة «فيصل القاسم» عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين
المستقلة / سخر الإعلامي فيصل القاسم من مواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبخاصة الأخيرة.
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وقال “فيصل القاسم” في تغريدة رصدتها المستقلة عبر حسابه بـ”تويتر”: محمد بن سلمان هدد بنقل المعركة إلى شوارع إيران، ثم ذهب لدعم الميليشيات الإيرانية شمال سوريا ضد تركيا،،،،،ههههههههه خوووووووش استراتيجيا.
محمد بن سلمان هدد بنقل المعركة إلى شوارع إيران، ثم ذهب لدعم الميليشيات الإيرانية شمال سوريا ضد تركيا،،،،،ههههههههه خوووووووش استراتيجيا
— فيصل القاسم (@kasimf) February 14, 2020
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