نكتة «فيصل القاسم» عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين

نكتة «فيصل القاسم» عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين

المستقلة / سخر الإعلامي فيصل القاسم من مواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبخاصة الأخيرة.

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وقال “فيصل القاسم” في تغريدة رصدتها المستقلة عبر حسابه بـ”تويتر”: محمد بن سلمان هدد بنقل المعركة إلى شوارع إيران، ثم ذهب لدعم الميليشيات الإيرانية شمال سوريا ضد تركيا،،،،،ههههههههه خوووووووش استراتيجيا.

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