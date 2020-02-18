نكتة «فيصل القاسم» عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين

المستقلة / سخر الإعلامي فيصل القاسم من مواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبخاصة الأخيرة.

وقال “فيصل القاسم” في تغريدة رصدتها المستقلة عبر حسابه بـ”تويتر”: محمد بن سلمان هدد بنقل المعركة إلى شوارع إيران، ثم ذهب لدعم الميليشيات الإيرانية شمال سوريا ضد تركيا،،،،،ههههههههه خوووووووش استراتيجيا.