نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد تنفيذا لتوجيهات الكاظمي

(المستقلة)… أعلنت هيئة المنافذ الحدودية نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إنه “بإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، تم مفاتحة مركز العمليات الوطني للإيعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لغرض توفير الكوادر والاليات اللازمة لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي”.

واضاف أنه “تمت عملية النقل باستجابة سريعة وبمهنية عالية وإيصالها إلى وجهتها الآمنة مخازن مديرية الهندسة العسكرية”.

واشار البيان الى أن “ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية”.

وتأتي هذه الإجراءات عقب انفجار مروع وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، قيل إن شرارته كانت شحنة مخزنة من نترات الأمونيا، وأوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى.(النهاية)