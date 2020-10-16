نقل “محمد فضل شاكر” إلى المستشفى بعد زفافه

نقل “محمد فضل شاكر” إلى المستشفى بعد زفافه

المستقلة/- نُقل الفنان محمد شاكر نجل الفنان اللبناني فضل شاكر الى أحد المستشفيات، بعد ساعات من حفل زفافه، بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

ونشر شاكر ستوري على حسابه عبر “انستغرام”، داخل غرفته في المستشفى، وعلّق: “أكلنا عين والله.”

وقال في صورة أخرى ظهر فيه وهو مستلقي على السرير: “الحمدالله على كل حال.”

والجدير بالذكر أن محمد شاكر كان قد عقد قرانه على فتاة لبنانية إسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفل في أحد الفنادق في بيروت.

وكان احتفل محمج بزفافه مساء الإثنين في 13 تشرين الأول على كاترينا مراد، وتم الحفل وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين فقط وذلك تقيدًا بالإجراءات القانونية الخاصة بـ فيروس كورونا.

وحرص فضل شاكر على تهنئة ابنه بزفافه، حيث نشر صورة تجمع محمد وهو يحتضن عروسه عبر حسابه على “تويتر” أرفقها بتعليق: “مبروك حبيب بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة”.