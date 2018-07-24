نقل كامل لظاهرة الخسوف الكلي للقمر الجمعة القادمة بمتحف الطفل

المستقلة – القاهرةً – وليد الرمالي

د.نبيل حلمى ..سكرتير عام جمعية مصر الجديدة

شاشة عرض 3 امتار وتليسكوبات فلكية بمتحف الطفل للنقل المباشر لظاهرة الخسوف الكلى للقمر الجمعة القادم

اكد د.نبيل حلمى ان العالم يشهد ليلة استثنائية مع غياب شمس يوم الجمعة القادم ، مع اطول خسوف كلى للقمر يمكن متابعة مشاهدته مباشر بمركز الطفل للحضارة الابداع “متحف الطفل” ، من خلال شاشة عرض ضخمة تبلغ 3 امتار وعدد من التليسكوبات الفلكية ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذى يرصد الظاهرة الكونية من خلال التليسكوبات وعرض الظاهرة مباشرة بمتحف الطفل .

مشيرا الى ان الجمعية استكملت كافة الاعدادات اللازمة بشأن رصد الظاهرة الكونية الفريدة التى تعد أطول خسوف كلى للقمر منذ مائة عام حيث سيستغرق من بدايته حتى نهايته ستة ساعــات وأربـــــع عشرة دقيقــــــة ، بالاضافة الى ظاهرة مقابلة كوكب المريخ للأرض وهو في أشد تألقه منـذ 15 عام .

من جانبه قال د.اسامة عبد الوارث مدير مركز الطفل للحضارة الابداع ، ان المركز سوف ينظم فعالية مساء يوم الجمعة 27 يوليو 2018 لرصد الظاهرتين بالتلسكوبات ، لإتاحة الفرصة لكل المهتمين بمجال الفلك من الأطفال والأسر والشباب لمشاهدتهما ، كما يسبق الرصد جلسة تعريفية للتعرف على المعلومات الفلكية من خلال القائمين بالشرح والتوضيح لتفسير كيفية حدوث مثل هذه الظواهر الفلكية ومتى تحدث مرة أخرى ، وغيرها من الظواهر الفلكية.

ووفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، تبدأ الظاهرة بالخسوف شبه ظلي في تمام الساعة السابعة و 14 دقيقة و47 ثانية مساءً أما في تمام الساعة العاشرة و21 دقيقة و44 ثانية تكون ذروة الخسوف الكلي وهي لحظة يكون قرص القمر فيها أشد عتامةً ، وتنتهي ظاهرة الخسوف للقمر مع نهاية الخسوف الظلي للقمر وذلك في تمام الساعة الواحدة و28 دقيقة و38 ثانية