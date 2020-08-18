نقل الفنانة عايدة كامل للمستشفى

(المستقلة)..تعرضت الفنانة عايدة كامل لوعكة صحية نقلت على إثرها لإحدى مستشفيات القاهرة.

وكتبت عايدة عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Facebook:يارب انت الشافي أعطني الصحة والعافيه وردني الي ابني واسرتي وكل حبايبي وانا في اتم صحه وعافيه محتاجه دعائكم انا في طريقي المستشفي دمتم لي.

يذكر ان الممثلة المصرية عايدة كامل من مواليد 1931، درست الإذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ومن أفلامها ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟، ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية منذ الثمانينات، ومن أهم مسلسلاتها: بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي.