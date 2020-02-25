نقل الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا الى بلاده

(المستقلة)… اعلن التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن نقل الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا من محافظة النجف الى ايران.

وقالت قناة العراقية الرسمية في خبر عاجل ، إن الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا نقل الى بلاده بالتنسيق مع الجانب الايراني.

واضاف “المصاب خرج بالفعل من مستشفى الحكيم العام في النجف الاشرف حيث كان يرقد من يومين، ويجري نقله عن طريق البر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة ومهيأة لهذا الغرض إلى إيران”.

وكان المواطن الإيراني واسمه سهيل الأميري أول حالة إصابة تم تسجيلها بالعراق أمس الاثنين قبل تسجيل إصابة أربعة أشخاص آخرين اليوم في كركوك، وهم أفراد عائلة قادمة من إيران أيضاً.

واعلنت دائرة صحة النجف، يوم امس الاثنين، عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى “طالب ايراني” دخل البلاد قبل قرار منع الدخول، مشيرة الى “عزله صحيا”. (النهاية)