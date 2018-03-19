نقلت الى المستشفى بسبب إدمانها على الألعاب الإلكترونية!

(المستقلة)..خضعت امرأة صينية لجراحة في الرأس بسبب إدمانها على الألعاب الإلكترونية الموجودة في هاتفها.

ووفقا لموقع ديلي ميل البريطاني فإن “المرأة (47 عاما) كانت قد سافرت في رحلة بالقطار داخل البلاد لمدة 20 ساعة، قضت معظمها مستلقية تلعب بالهاتف، ورقبتها منحنية بطريقة غير صحية، وحال خروجها من القطار أغمي عليها وتم نقلها إلى المستشفى مباشرة”.

وأخضعت المرأة هناك لعدة فحوصات وصور بالرنين المغناطيسي، حيث اكتشف الأطباء عدة جلطات في دماغها وجسمها، وحولوها مباشرة إلى غرفة العمليات لاستئصال تلك الخثرات.

وأوضح الجراح الذي أشرف على العملية أن المرأة على الأغلب تعرضت لتلك الجلطات لأنها لم تغير الوضعية التي كانت مستلقية فيها لفترة طويلة، وهذه الوضعية ضغطت على الأوعية الدموية في الجانب الأيمن من الرأس، وأشار إلى أنه لاحظ مثل تلك الإصابات مؤخرا وخصوصا عند الصغار والشباب المدمنين على الألعاب في الهواتف.

المصدر: روسيا اليوم