نقابة المعلمين تؤيد نظام التعليم عن بعد لتقليل اضرار فايروس كورونا

المستقلة / – ابدت نقابة المعلمين، تخوفها من تفشي كورونا بين الطلبة والملاكات التعليمية، مبينة أن اتباع نظام التعليم عن بعد خطوة لتقليل الأضرار المحتملة.

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “قرار البدء بالعام الدراسي صعب جدا في ظل جائحة كورونا ولا بد من دراسة الوضع جيداً قبل إصدار قرار حاسم من وزارة التربية ولجنة التربية النيابية وخلية الازمة”، مبيناً أن “القرار ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار اعداد الطلبة لجميع المراحل ووجود نسبة كبيرة من المدارس ذات الدوام الثنائي وحتى الثلاثي”.

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان “قرار البدء بالعام الدراسي صعب جدا في ظل جائحة كورونا ولا بد من دراسة الوضع جيداً قبل إصدار قرار حاسم من وزارة التربية ولجنة التربية النيابية وخلية الازمة”، مبيناً أن “القرار ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار اعداد الطلبة لجميع المراحل ووجود نسبة كبيرة من المدارس ذات الدوام الثنائي وحتى الثلاثي”.