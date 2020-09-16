نقابة المحامين تدعو الى الامتناع عن الترافع في محاكم مدينة الصدر صباح الخميس

المستقلة.. دعت نقابة المحامين العراقيين، المحامين المتواجدين في مجمع محاكم مدينة الصدر كافة، الامتناع عن الترافع في الدعاوى واقامتها بدءً من الساعة (8) الثامنة حتى الساعة (10) العاشرة من صباح يوم غد ٍ الخميس 17/9/2020.

وقالت النقابة في بيان أصدرته مساء اليوم ان المحامي (محمد علي المالكي) تعرض ظهر هذا اليوم الاربعاء 16/9/20202 أثناء قيامه بواجباته المهنية في مجمع محاكم مدينة الصدر الى “مطاردة بوليسية مدانة سلفاً”، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والمسدسات من قبل الحراس الشخصيين للقاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر بمشاركة حراس المحكمة المذكورة، مما أدى الى إصابة سيارته الخاصة باطلاقات نارية عدة.

وأشار البيان الى ان هذه التصرفات “اللامسؤولة” التي تعرض أمن المحامين وحياتهم الى الخطر، تعبر عن عدم احترام الحراس لما يلزمهم قانوناً، وتشكل تصرفاً مستهجناً وخطيراً لابد من التصدي له للحيلولة دون ان يتحول هذا التصرف الى منهجٍ معتمدٍ عند التعامل اليومي مع المحامين، وما يترتب عليه من آثار سلبية مقيدة لأداء المحامين المهني أمام المحاكم لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وقررت النقابة أيضا تكليف رئيس وأعضاء هيئة الانتداب في محكمة مدينة الصدر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الامتناع كوقفة احتجاجية رافضة لتلك التصرفات غير المسؤولة التي صدرت عن الحراس.

وأكدت متابعتها الدعوى الجزائية المقامة بهذا الحادث “الاجرامي” لغاية صدور حكم قضائي نهائي وبات بالدعوى من قبل فريق من المحامين يؤلف من النقابة بالاتفاق مع هيئة انتداب غرفة مدينة الصدر.