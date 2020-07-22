نقابة المحامين تتكفل بتقديم الخدمات القانونية مجانا للمتبرعين ببلازما الدم

(المستقلة)… اعلنت نقابة المحامين تكفلها بتقديم الخدمات القانونية مجانا للمتبرعين ببلازما الدم.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان “النقابة اعلنت تكفلها بتقديم الخدمات القانونية مجانا للمتبرعين ببلازما الدم دعما وتشجيعا لهم بهذا العمل الانساني النبيل”.

واضاف ان “النقابة ستقوم ايضا بتسهيل اجراءات اصدار القسام الشرعي الخاص بالمتوفي نتيجة الاصابة بكورونا، من خلال الاستعانة بالمحامين الموجودين في غرف المحامين في بغداد والمحافظات الاخرى بصورة مجانية”.

وتابع ان “النقابة ودعما للمتبرعين ستقوم بتقديم الخدمات القانونية لكل قضايا المتبرعين بعد توكيل محامين شباب من المسجلين في النقابة وهي التفاته انسانية تسهم في ايجاد فرص عمل للمحامين الشباب حيث ستتحمل النقابة دفع اجورهم من قبلها”.

واوضح ان “المعونة القضائية ستقدم خلال الأشهر الثلاثة القادمة حصراً وإن النقابة ستدفع اتعاب المحاماة المناسبة بقصد الوقوف الانساني الى جانب المصابين وذوي المتوفين وخلق فرص عمل للمحامين الشباب”.

ودعا السعدي “المصابين المتعافين الى سرعة الاستجابة لهذا المطلب الانساني والاستفادة من الفرصة التي منحتها نقابة المحامين لدواعي انسانية”. (النهاية)