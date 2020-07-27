نقابة القنانين العراقيين تعلن عن وفاة الشاعر صباح الهلالي

المستقلة .. أعلنت نقابة القنانين العراقيين، الاثنين، وفاة الفنان والشاعر صباح الهلالي عن عمر يناهز 51 عاماً.

وقالت النقابة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، “ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الشاعر صباح الهلالي والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان”.

وأضافت النقابة في بيانها، أن “الفنان الراحل صباح الهلالي من مواليد بغداد 1969 قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي”.