نقابة الفنانين تنعى الفنان مهدي الحسيني

(المستقلة).. نعت نقابة الفنانين ، مساء الاحد، الفنان العراقي مهدي الحسيني.

وقالت بيان النعي الذي اصدرته النقابة: “ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مهدي الحسيني والذي وافته المنية قبل قليل أثر جلطة قلبية”.

وكانت الفنانة الاء حسين قد ذكرت في منشور على صفحتها في الفيسبوك انه “تم نقل الممثل مهدي الحسيني الى مستشفى الكرخ أثر نوبة انخفاض حاد في الاوكسجين بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد”.

ومهدي الحسيني ممثل مسرحي وتلفزيوني ومصمم إضاءة مسرحية وتلفزيونية كما عمل مدير إنتاج تلفزيوني ولد في بغداد عام 1956 ،وحصل على شهادة بكالوريوس فنون جميلة /قسم الفنون المسرحية) فرع التمثيل 1980-1981