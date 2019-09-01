نقابة الفنانين العراقيين الامريكيين في امريكا تنطلق بمهرجانها الفني الاول

(المستقلة)/علاء الروضان-ميشيغان/..انطلقت فعاليات المهرجان الاول لنقابة الفنانيين العراقيين الامريكيين في ولاية ميشيغان الامريكية، وبصيغته الحضارية الجديدة.

و شهد المهرجان اكبر تجمع فني عراقي كبير في الولايات المتحدة، حمل مشاعر واحاسيس الفنان العراقي في المغترب عبر تجسيد شعار (قلوبنا في العراق).

ورعا القنصل العام لجمهورية العراق في ولاية ميشيغان عزارة ال معجون المهرجان الذي حضره جمع كبير من الفنانيين العراقيين في الولايات المتحدة الامريكية وكندا .

وتضمن المهرجان معرضا تشكيليا ساهم به ( الفنان بهاء اليعقوبي، والفنان حيدر الياسري ،والفنان اثير دحام، والفنان وليد ارشد، والفنان حسين الغريب، والفنان طارق ميخائيل ،والفنان علي الجميلي، والفنانة رند طلال ،والفنانة ميسون الجبوري، والفنان علي حصموت ،والفنان اوس الجد، والفنان رنيه اسطيفان، والفنان محمد البستاني، والفنان محمد المظفر ،والفنانة مودة العلاق، والفنان انيس رابع، والفنان علي الطائي، والفنان احمد الكرخي) اضافة الى الفنان الكبير دكتور ماهود احمد.

واشاد القنصل العراقي بابداع الفنانين المتميز واصفا اياه بـ”قمة الابداع” مشيؤا الى ان العراقي اينما يكن فالابداع بجانبه وهذه هي قدرة العراقيين.

الاحتفال الفني الذي تبع افتتاح المعرض بدء بكلمة نقيب الفنانين في الولايات المتحدة ريكاردوس يوسف الذي رحب بالحضور مستعرضا اليوم “المرير” الذي غادر به الوطن وكيف اغروقت عينه بدموع الفراق وهو على متن الطائرة التي نقلته من الوطن الى الغربة ….

واشار يوسف الى أنه كان يتساءل هل يلتقي بفنانين؟ هل هناك حلم ينتظره لأكمال مسيرته الفنية، حيث بدأت المخاوف تطرق ذاكرته هل سينقطع عن الفن الذي يسير بدمه.

واضاف يوسف وجدت ماكنت اتمناه رجال مبدعين في صنوف الفن والثقافة واسعدني انهم يحلمون مثلي في خيمة نستظل بها تجمعنا على حمل لواء المعرفة والجمال والفلسفة وبدأ المشوار منذ ثلاث سنوات في التعرف والدعوات للم الشمل والتفاهم على إنشاء كيان يحتوي الجميع …. وبهمة الفنانين الاصلاء المنتمين والمؤسسين لهذا التجمع كان لنا ذلك في تاسيس نقابة الفنانين العراقيين الامريكيين، وكان انتاجها افتتاح المهرجان الاول الذي ضم نخبة كبيرة مميزة، وقامات عراقية كان لها بصمتها وتاريخها الابداعي المشرف في الوطن الام وبلدنا العزيز الولايات المتحدة الامريكية .

وتابع اذن بدأ الهم الكبير الا وهو حمل حمل صخرة الابداع عى اكتافنا لنكون سفراء الوعي والتقدم الحضاري الذي اتسم به وطننا الحبيب العراق.

واشار يوسف الى دعم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي “الذي قاد حماسنا هذا” ، عندما “التقانا عند زيارته للولايات المتحدة الامركية وكان بالنسبة لنا حافز كبير ومشروع جديد يضع الثقة بيننا وبين حكومتنا العراقية التي تدعم الابداع والثقافة”.

من جانبه استعرض قنصل العراق العام عزارة ال معجون في كلمته التاريخ الثقافي والفني للعراق، مشيدا بما قدمه المبدعين “الراحلين والباقين بيننا” من نشر الوعي الثقافي والفني الذي يتمثل به العراق حيث كان وما يزال في طليعة البلدان المتقدمة التي تحمل الثقافات والفنون منذ التاريخ …

وتضمن المهرجان عرض فلم (الشيخ نويل) سيناريو ولاء المناع واخراج سعد العصامي و جسد بطولته الفنان صاحب شاكر.

وشارك الفيلم الذي يتحدث عن شيخ مسلم في نينوى يشارك في اعياد الميلاد رغم الظروف التي تمر بها تلك المدينة ، بعدة مهرجانات دولية وعالمية وحصد جوائز عدة، كما عرض في اكثر من ستين بلدا .

وبعد العرض تحدث الفنان صاحب شاكرعن الفيلم الذي نال اعجاب الجمهور،موضحا ان هذا الفيلم هو تحدي للارهاب العالمي الذي يغزوا العالم عامة ومدينة نينوى التي عاشت فترة مظلمة تحت هذا الارهاب.

وقال شاكر ان الفيلم هو جزء من الابداع الفني العراقي الذي يقف وسط ابداع العالم رغم الظروف التي يمر بها العراق، وهذا دليل على عدم توقف عجلة الابداع الفني العراقي رغم كل التحديات.

المهرجان لم يخلو من النغم العراقي الاصيل الذي مثله الفنان رعد بركات بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان باسم مطلب ومشاركة الفنانين سعدي توفيق، وسوسن النجار، وانور ابو دراغ الذي ادخلوا السرور بقلوب الحاضرين من لحن وطرب عراقي اصيل .

سبق ذلك حديث عن الايام الجميلة التي عاشها الفنان رعد بركات في اروقة الاذاعة والتلفزيون العراقي ايام السبعينات، متطرقا الى قصة جميلة لتلك الايام عاشها مع الفنانة العراقية سيتا هاكوبيان والمخرج عماد بهجت عندما كان في بداية حياته الفنية.

وتضمن المهرجان فقرات عديدة اخرى بين الشعر متمثلا بالشاعر الجنوبي شريف سعود والحديث عن التحضيرات لعقد هذا المهرجان استعرضها الفنان امير المشكور.

واشار المشكور بصفته مديرا للمهرجان الى الفنانين الذين كان لهم دورا في تنظيم المهرجان الاول وهم (الفنان الدكتور ريكاردوس يوسف رئيس النقابة،و الفنان رعد بركات نائب رئيس النقابة،و الفنان امير مشكور المدير التنفيذي، والفنان بهاء اليعقوبي مساعد مدير تنفيذي، والفنان والكاتب احسان الخالدي مسؤول العلاقات العامة، والفنان علي الطائي ، والفنان انيس رابع ، والفنان صاحب شاكر، والدكتورة نادية السعدي)

وفي الختام كرمت النقابة نخبة من الفنانين بجائزة (النورس)التي ستمنح سنويا ، وهي من تصميم وتنفيذ الفنان انس رابع، وتم تقديمها للفنان الرائد الكبير بهجت الجبوري،والفنانة سيتا هاكوبيان، التي حضرت من كندا ملبية الدعوة لهذا التجمع الفني، كما تم تقديم الجائزة للفنان التشكيلي الكبير الدكتور ماهود احمد، وعائلة الفنان الراحل عبد المطلب السنيد ،وعائلة الفنان الراحل عمانوئيل الرسام التي استلمتها ابنته الاعلامية اسيل رسام .