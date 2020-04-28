نقابة الصحفيين تنعى كبير مستشاريها  واثق الهاشمي

(المستقلة).. نعت نقابة الصحفيين العراقيين الدكتور واثق الهاشمي عضو النقابة ورئيس الهيئة الاستشارية فيها.

وقالت النقابة في بيان النعي ان الهاشمي توفي اليوم اثر مرض عضال لم يمهله طويلا.

واشارت الى ان الراحل من الشخصيات العراقية البارزة في المشهد الإعلامي والسياسي العراقي لما قدمه من خدمات جليلة في مجال عمله واسهاماته الفاعلة وحضوره الدائم في وسائل الاعلام.

يذكر ان الهاشمي من مواليد بغداد 1959 ويحمل شهادة الدكتوراه بالعلوم السياسية من جامعة ايلز. يرأس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية ، وهو باحث ومحلل سياسي على الساحة الإعلامية .