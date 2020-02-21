نقابة الصحفيين تستذكر تأسيس الاذاعة العراقية

(المستقلة).. نظمت اللجنة الثقافية والإعلامية في نقابة الصحفيين العراقيين،اليوم الجمعة، جلسة ثقافية بمناسبة يوم الاذاعة العالمي استذكرت فيه تأسيس الاذاعة العراقية، والتي كانت احدى اقدم الاذاعات في المنطقة.

وتحدث في الجلسة التي اقيمت في المركز الثقافي لنقابة الصحفيين ببناية القشلة التاريخية، الصحفي والباحث في التراث الشعبي عادل العرداوي الذي استعرض تاريخ تأسيس الاذاعة العراقية منذ بداياتها على يد الملك فيصل الذي اسس اذاعة الزهور بجهود شخصية.

وتطرق العرداوي لمحطات في تاريخ الاذاعة العراقية، مستعرضا اسماء العديد من العاملين الذي اغنوا البث الاذاعي بنشاطهم وقدرتهم على جذب المستمعين بما يمتلكون من مواهب وقدرة على الالقاء والتحدث.

كما تطرق لمواقف طريفة شهدها تاريخ الاذاعة العراقية، معرجا على دخول اجهزة المذياع لاول مرة الى العراق وكيف تعامل العراقييون مع هذا الجهاز الغريب الذي يتحدث وحده دون وجود انسان.

واستعرض العرداوي ايضا تأثير الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة على مستمعي الاذاعة وتناقصهم تدريجيا بسبب تطور شبكة الانترنت، مستدركا بأن ذلك لم يلغ وجود الاذاعة فهي الرفيق المحبب في السفر واثناء قيادة السيارة.

وتفاعل الحضور مع موضوع المحاضرة وتطرق بعض العاملين القدماء في الاذاعة العراقية الى عدد من الموضوعات والمواقف.

وفي ختام الجلسة أكد مدير المركز الثقافي ان قاعة المركز ستشهد الاسابيع المقبلة جلسات نوعية متعددة تتعلق بالصحافة العراقية والمواضيع الثقافية المختلفة.